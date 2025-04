Afrique: Profil de l'Égypte U-20 - Les Jeunes Pharaons prêts à rugir à domicile

Nation hôte de la compétition, l'Égypte abordera la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF TotalEnergies 2025 comme l'un des favoris du tournoi, portée par un public passionné et un riche héritage dans le football des jeunes.

Versés dans le Groupe A aux côtés de la Zambie, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, les Jeunes Pharaons viseront une entrée remarquée à domicile alors qu'ils aspirent à décrocher une cinquième couronne continentale.

Bien que désignée pays hôte après le retrait de la Côte d'Ivoire, l'Égypte avait déjà validé sa qualification sur le terrain.

L'édition de cette année marquera la 14e participation de l'Égypte à la CAN U-20, une compétition qu'elle a remportée à quatre reprises (1981, 1991, 2003 et 2013). Seul le Nigeria, avec sept titres, possède un palmarès plus étoffé.

Voici le profil complet de l'équipe U-20 d'Égypte :

Egypte : saisir la chance à domicile

Le pays des Pharaons pourra miser non seulement sur ses talents mais aussi sur le soutien du public pour tenter de tirer son épingle du jeu.

Comment ils se sont qualifiés

Avant même de décrocher le statut de pays organisateur à la toute dernière minute, l'Egypte avait déjà négocié sa qualification sur le terrain, au terme des éliminatoires de la zone UNAF qu'elle avait abrités du 14 au 26 novembre 2024. Les jeunes Pharaons avaient arraché l'un des deux tickets en jeu en terminant à la deuxième place, derrière le Maroc.

Historique dans la compétition

Cette année, l'Egypte honorera sa quatorzième participation à la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Le pays détient l'un des meilleurs palmarès dans le tournoi avec quatre trophées remportés (1881, 1991, 2003 et 2013). Seul le Nigéria, détenteur du record avec 7 trophées remportés dans ce tournoi, a fait mieux. Le pays a également disputé huit éditions de la Coupe du Monde Juniors, terminant troisième en 2001.

Joueurs à suivre

Ahmed Kabaka

Ahmed Khaled Gomaa Soliman alias Ahmed Kabaka sera l'un des joueurs égyptiens à suivre lors de ce tournoi que son pays accueille du 27 avril au 18 mai 2025. Le joueur de 19 ans prêté par Al Ahly à Future FC était co-meilleur buteur des qualifs de l'UNAF avec deux réalisations. Il s'agit d'un milieu de terrain aux qualités techniques débordantes qui joue un rôle précieux dans l'organisation du jeu égyptien. Très présent dans l'animation, on le retrouve également à la conclusion des actions, comme l'illustrent ses deux réalisations au dernier tournoi de l'UNAF.

Mohamed Zaalouk

Attaquant d'Al Ahly, prêté lui aussi à Future FC, Mohamed Zaalouk représente un atout offensif impressionnant pour la sélection égyptienne. Ses qualités techniques et son efficacité devant les buts seront cruciales pour l'Egypte dans sa quête d'un cinquième sacre africain. Mohamed Zaalouk a été buteur pour l'Egypte face à l'Algérie, à l'occasion de la deuxième journée du tournoi de l'UNAF.

Entraineur et approche technique

Osama Nabih a pris les rênes de la sélection égyptienne après la démission du technicien brésilien Rogerio Micale qui a qualifié les Jeunes pharaons au mois de novembre dernier.

Le technicien de 50 ans, ancien joueur du Zamalek et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1998 est un tacticien rigoureux. S'il aime voir son équipe produire du jeu, il sait aussi apporter la réponse tactique face à un adversaire solide.

Qu'attendre de l'équipe

En tant que pays organisateur, l'Egypte sera un adversaire difficile à jouer. En plus des qualités reconnues à l'équipe, elle devrait également s'appuyer sur la loi du domicile pour maximiser ses chances et aller chercher des résultats.