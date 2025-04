Afrique: Profil de la Zambie U20 - Les Young Chipolopolo visent un deuxième titre en Égypte

Les Young Chipolopolo de Zambie arrivent à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF TotalEnergies, Égypte 2025, portés par un mélange de tradition, de talent et d'ambition.

Anciens champions du tournoi en 2017 et finalistes en 2013, les Zambiens possèdent le pedigree nécessaire pour rêver à nouveau d'un sacre continental.

Versés dans un Groupe A très relevé aux côtés de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de la Sierra Leone, les Chipolopolo seront mis à l'épreuve dès le début de la compétition.

Mais sous la houlette de l'expérimenté sélectionneur Boyd Mulwanda, la formation d'Afrique australe est prête à relever le défi.

Profil équipe U-20 de Zambie: Les Jeunes Chipolopolo

L'équipe nationale masculine U-20 de la Zambie, surnommée les Jeunes Chipolopolo, participent à la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025, avec un objectif clair: consolider son impressionnante performance régionale à travers un parcours intéressant au tournoi continental.

Vainqueur de la compétition en 2017, la Zambie a un héritage à perpétuer.

Comment elle s'est qualifiée

La Zambie s'est qualifiée pour la compétition à l'issue du tournoi COSAFA U-20, où elle a réalisé une performance impressionnante. Malgré une défaite contre l'Angola lors du match d'ouverture, la Zambie a rebondi avec des victoires impressionnantes, dont un succès spectaculaire aux tirs au but contre le Zimbabwe en demi-finale. Sa capacité à rebondir et à surmonter l'adversité témoigne de sa résilience et de sa combativité.

Historique à la CAN U-20 CAF TotalEnergies

La Zambie est l'une des équipes les plus performantes de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 CAF TotalEnergies. Elle a remporté la compétition en 2017 après avoir terminé deuxième en 2013. Sa solide expérience dans ce tournoi lui permet d'aborder ce rendez-vous avec confiance, avec en ligne de mire, un nouveau titre en 2025. Le football des jeunes connait une certaine vitalité en Zambie qui, constamment produit des talents de haut niveau. C'est fort de ce potential que le pays cherchera à s'imposer de nouveau sur la scène continentale.

Joueurs clés à surveiller

· Emmanuel Mwanza (Attaquant) - Figure clé de l'équipe zambienne en préparation pour la CAN U-17 CAF TotalEnergies, Mwanza est un talent prometteur. Son physique, sa vitesse et ses qualités de buteur font de lui une menace constante dans la défense adverse.

· Levison Banda (Gardien de but) - Banda, qui faisait partie de l'équipe lors de la CAN U-20 2023, est reputé pour ses excellents arrêts et son sang-froid face à la pression. Son expérience sera essentielle pour stabiliser l'arrière-garde de l'équipe.

· Mathews Banda (Défenseur) - Défenseur complet, Banda possède un leadership et des qualités essentielles pour assurer la solidité de la base arrière zambienne tout au long du tournoi.

Entraîneur et approche tactique

Boyd Mulwanda, l'entraîneur de la Zambie, apporte à l'équipe une riche expérience et un savoir-faire tactique. Réputés pour leur pressing énergique, les jeunes Chipolopolo privilégient un jeu offensif fluide et des transitions rapides. Leur organisation défensive et leur capacité à exploiter les espaces en contre seront essentielles à leur succès dans le tournoi.

Attentes du tournoi et analyse du groupe

La Zambie est logée dans le groupe A, aux côtés de l'Egypte, pays hôte, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la tanzanie. L'équipe tentera de s'appuyer sur sa riche experience dans le tournoi pour aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale. L'expérience et la profondeur de l'attaque des jeunes Chipolopolo leur donnent de grandes chances de se tailler une place de choix dans la compétition.