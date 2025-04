Tunisie: Nabeul - Saisie de drogue exceptionnelle, voire historique - Une ferme volonté d'appliquer les recommandations présidentielles

Les unités sécuritaires, engagées dans la traque des réseaux de distribution de drogue, constituent aujourd'hui un corps d'élite qui a fait ses preuves pour avoir enchaîné les succès grâce, notamment, à l'usage de moyens techniques innovants pour traquer les «gros bonnets» de la drogue et une ferme volonté d'appliquer à la lettre les recommandations présidentielles à ce propos.

Pour un exploit, c'en est un. Jamais les unités sécuritaires n'ont réalisé dans le passé une saisie aussi importante de produits stupéfiants. Plus de 1,2 million de comprimés d'ecstasy, dont la valeur dépasse les 40 millions de dinars (environ 12 millions d'euros), ainsi que des voitures de luxe et des sommes d'argent. Chapeau bas donc à toutes les unités sécuritaires qui ont contribué à cette saisie record et sont parvenues au démantèlement d'un réseau international de trafic de stupéfiants.

L'importance majeure de l'opération qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le crime, a conduit le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, à la qualifier de plus grande saisie de stupéfiants de l'histoire de la Tunisie, et de l'une des plus significatives à l'échelle mondiale. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une saisie record. Il va sans dire qu'en réussissant ce grand coup de filet, les unités de la Garde nationale ont fait preuve d'un très haut niveau de professionnalisme. D'autant qu'une opération de collecte de renseignements avait permis à la base d'intervenir en temps opportun pour interpeller les suspects, tous de nationalité tunisienne, et de mettre en échec la distribution des produits stupéfiants dans certains milieux, notamment éducatif, juvénile et estudiantin, selon les déclarations de Jebabli.

Au-delà du professionnalisme, il a fallu également beaucoup de patience pour les unités spécialisées dans la lutte anti-drogue pour éviter de faire chou blanc et de laisser filer les dealers de ce réseau. Il a fallu ainsi quatre mois d'enquête et une délicate gestion de données recoupées avant de passer à l'action finale, autrement dit, aux interpellations et aux saisies. Un travail «cousu main», comme disent les professionnels du secteur. Cette opération conjointe, coordonnée depuis une délégation du gouvernorat de Nabeul, illustre la montée en puissance des forces de sécurité, qu'elles relèvent de la Garde nationale ou de la Sûreté nationale.

Toutes les unités sécuritaires et douanières impliquées dans la traque des réseaux de distribution de drogue constituent aujourd'hui un corps indissociable qui a fait ses preuves en cumulant les succès grâce notamment à l'usage de moyens techniques modernes pour traquer les «gros bonnets» de la drogue. Depuis le lancement de la guerre contre les produits psychotropes sur recommandations du Chef de l'État, les opérations de démantèlement des réseaux de trafic de drogue se succèdent à un rythme soutenu.

Lors d'une conférence de presse organisée pour faire le point sur cette opération, le porte-parole de la Garde nationale a mis en avant l'importance de cette saisie record, équivalente à celles réalisées en une année entière dans d'autres pays. La piste d'une complicité étrangère n'est pas écartée, et l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette vaste opération et identifier tous les membres du réseau.

Soulignons à la fin qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour trafic, intermédiation, distribution de drogues et blanchiment d'argent.