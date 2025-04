Ethiopie: La visite du Premier ministre au Vietnam a élargi la coopération, selon de hauts responsables

Addis-Abeba — La visite officielle du Premier ministre Abiy Ahmed au Vietnam a considérablement élargi les horizons de coopération entre les deux pays, selon de hauts responsables gouvernementaux.

Le ministre a souligné les remarquables réalisations du Vietnam dans la production de riz et de café, qui est passé d'autosuffisance à un exportateur majeur de produits agricoles.

Il a également noté que, lors de ses discussions avec les dirigeants vietnamiens, le Premier ministre Abiy a insisté sur la priorité accordée par l'Éthiopie à la riziculture, suite au succès de la culture du blé, afin de garantir sa souveraineté alimentaire.

Il a également souligné la réussite du Vietnam à attirer d'importants investissements directs étrangers (IDE) et à bâtir une économie tournée vers l'exportation, attribuant ce succès en partie à l'importance accordée à l'éducation et au développement d'un secteur manufacturier de haute technologie, notamment dans l'électronique, le textile et la chaussure.

Le ministre a indiqué que l'Éthiopie, qui travaille actuellement sur la substitution des importations, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du textile et de la transformation des produits agricoles, pourrait tirer des enseignements précieux de l'expérience vietnamienne.

Il a également mentionné que des investisseurs vietnamiens travaillent dans la zone économique spéciale de Hawassa et a exprimé son intérêt à encourager les investissements en Éthiopie suite aux discussions avec le Premier ministre Abiy.

Il a également souligné les visites de projets de développement urbain, qui ont permis de tirer des enseignements précieux pour renforcer les initiatives de développement des corridors éthiopiens, ainsi que les discussions sur le commerce, l'investissement, le développement conjoint et la réduction de la pauvreté.

Dans le même ordre d'idées, la directrice du secretariat du presse du bureau du Premier ministre, Billene Seyoum, a partagé le même sentiment : la visite du Premier ministre Abiy au Vietnam a été fructueuse pour renforcer les relations bilatérales et offrir une expérience précieuse.

Bilene a déclaré que durant son séjour, le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec divers hauts responsables vietnamiens, se concentrant sur les moyens de renforcer la coopération dans de multiples secteurs.

Elle a souligné l'accueil chaleureux réservé au Premier ministre Abiy par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Billene a souligné le succès remarquable du Vietnam en matière d'attraction d'investissements et les précieux enseignements que l'Éthiopie peut tirer de ses expériences économiques, industrielles, agricoles et autres.

Elle a noté que de hauts responsables vietnamiens ont exprimé leur vif intérêt pour le renforcement des relations en tirant parti des conditions favorables actuelles en Éthiopie.

Bilene a affirmé que l'Éthiopie avait acquis une expérience significative du Vietnam dans sa quête d'autosuffisance alimentaire, ainsi que dans l'industrie et d'autres secteurs.

Par ailleurs, elle a mentionné que des consultations bilatérales avaient été organisées pour encourager les investisseurs vietnamiens à saisir les opportunités d'investissement avantageuses offertes par l'Éthiopie.

Les dirigeants vietnamiens considèrent l'Éthiopie comme un partenaire stratégique pour relier le Vietnam à l'Afrique, un sentiment partagé par l'Éthiopie dans son approche des relations avec l'Asie.

Le récent accord conclu avec Ethiopian Airlines pour le lancement de vols directs vers Hanoï a été présenté comme un pont crucial reliant l'Éthiopie et l'Afrique au Vietnam afin de stimuler le tourisme, l'industrie manufacturière et les investissements directs étrangers.

