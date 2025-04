Tunisie: Un hommage marquant pour l'engagement de l'UIB en faveur de la parité professionnelle

Le Magazine Femmes Maghrébines, en partenariat avec Emrhod Consulting, a organisé, le jeudi 10 avril 2025, la troisième édition du « Trophée de la Parité Professionnelle », dédiée au secteur financier. Cette initiative vise à promouvoir l'égalité des chances et à valoriser les actions concrètes menées par les divers acteurs des établissements bancaires, de l'assurance et de la micro finance, en faveur d'une gouvernance inclusive. Cette édition était, également, l'occasion d'instaurer un débat fructueux sur l'égalité des genres dans la sphère financière, et de mettre en lumière les bonnes pratiques ainsi que les institutions les plus engagées.

Un hommage appuyé a été rendu à l'Union Internationale de Banques (UIB) ainsi qu'à son Président, Monsieur Kamel Néji, pour son engagement et son leadership qui ont permis d'inscrire l'égalité professionnelle, la diversité et l'inclusion dans le socle des valeurs de l'UIB.

Une vision affirmée, portée au plus haut niveau

Lors de la cérémonie, M. Kamel Neji a déclaré : « Je suis ravi d'être parmi vous à l'occasion de cette 3ème édition de la cérémonie de remise du Trophée de la Parité Professionnelle par le magazine Femmes Maghrébines. Aussi, je vous remercie pour cette distinction qui m'honore ainsi que l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'UIB. Cette distinction serait honorablement décernée à bien d'autres institutions dont le parcours est exemplaire en matière de Parité Professionnelle.

Il a ajouté : « A l'heure où les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion sont malmenées, l'UIB maintient le cap qu'elle s'est donnée en matière d'égalité professionnelle et de diversité. Elle reste fidèle à ses choix et ce, en dépit des appels à un sursaut « d'énergie masculine » dans le monde professionnel. Les Femmes sont, aujourd'hui, actives dans la vie de l'UIB. Elles sont les piliers, tout autant que les hommes, de sa prospérité. Elles représentent désormaisplus de 60% desactifset des cadresdirigeants. Elles sont, de surcroît, intégréeséquitablement dans les instances de décision de la Banque. Avec un seuil de 50% dans le Comité Exécutif et le Comité Directeur. Cette diversité nourrit le dynamisme, l'innovation ainsi que le développement sain, durable et éthique de notre institution. »

En outre, Monsieur Kamel Néji a déclaré : « A l'UIB, l'engagement est prispour garantir aux femmes l'accès aux échelons les plus élevés de la hiérarchie et leur offrir un large éventail de métiers bancaires à même de répondre à leurs ambitions. Leurs acquis ne perdront pas leur éclat car ils s'enracinent dansune culture d'entreprise oùla place de la Femme est un marqueur de la vitalité de notre Banque. »

Monsieur Kamel Néji a adressé, enfin, ses félicitations à l'organe de Direction du magazine Femmes Maghrébines qui a tenu sa promesse et légitimé sa raison d'être. Tenez avec courage et ténacité votre rang dans le processus transformationnel de notre pays », (a-t-il conclu).

Une reconnaissance d'un engagement durable

Par ailleurs, Mme Ilhem BOUAZIZ - Présidente de l'Association féminin by UIB et DGA de l'Union Internationale de Banques enchargé de la Banque de Détail a déclaré : « Depuissa création, en 2015, l'association Féminin by UIB s'est engagée à promouvoir l'égalité, l'inclusion et le développement professionnel et personnel de la femme. Elle a constamment oeuvré à déconstruire les barrièreset à créer un environnement où chacune peut s'épanouir et réaliser son pleinpotentiel. »

Elle a fait remarquer que l'UIB est la première entreprise en Tunisie à avoir obtenu le label GEEIS (Gender Equality European & International Standard) en 2019, une reconnaissance internationale de ses pratiques en matière d'égalité professionnelle et d'inclusion. Le Trophée de la Parité Professionnelle, décerné par le magazine Femmes maghrébines, vient confirmer la solidité d'un modèle bâti sur les valeurs d'égalité des chances. A l'UIB, la parité n'est pas une option, c'est aussi un engagement au service de la performance et du progrès collectif. »