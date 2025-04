Algérie: La transformation numérique dans l'organisation du hadj et de la omra, thème d'une Journée d'étude à Alger

ALGER — La transformation numérique dans l'organisation du hadj et de la omra était, lundi, le thème d'une Journée d'étude organisée à Alger par l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), avec la participation de représentants des agences de tourisme et de voyages agréées et des secteurs du tourisme, des transports et de l'aviation.

A cette occasion, le Directeur général de l'ONPO, Tahar Braik, a indiqué que cette rencontre visait à évaluer les transformations numériques dans l'organisation du pèlerinage et de la omra, et à examiner les nouveautés dans l'organisation de la saison du hadj 2025.

Après avoir rappelé "l'attention particulière" portée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'organisation et à la gestion de ces deux rites pour une prise en charge optimale des préoccupations des pèlerins, M. Braik a mis en avant les efforts déployés par son instance pour offrir un "service de qualité" en phase avec la transformation numérique.

L'organisation du hadj et de la omra repose désormais sur des solutions technologiques avancées, a-t-il souligné, rappelant qu'en reconnaissance de ses efforts, "l'office a obtenu, la semaine dernière, une certification en matière de prévention des risques liés à la cybersécurité, délivrée par le Centre d'information du hadj et de la omra relevant du ministère saoudien du Hadj et de la Omra".

Evoquant le phénomène des agences de tourisme et de voyages "fictives" qui escroquent les candidats à la omra, le responsable a fait savoir que "plus de 12 agences font actuellement l'objet de poursuites judiciaires, tandis que 4 autres ont perdu leur agrément".

Au terme de cette rencontre, les participants ont appelé, dans leurs recommandations, à la mise en place de canaux de communication entre les agences de voyages et l'Office national du pèlerinage et de la omra, et à l'intensification des programmes de sensibilisation en direction des pèlerins.