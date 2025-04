Algérie: Mme Hamlaoui souligne le rôle de la société civile face aux différents défis

Alger — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissem Hamlaoui a mis en avant, lundi à Alger, l'extrême importance du rôle de la société civile, face aux différents défis auxquels est confronté le pays.

Mme Hamlaoui a précisé, au Forum de la radio algérienne, qu'au regard des défis que connait le monde, la société civile a un rôle d'une extrême importance, "face aux différents défis auxquels est confronté notre pays", soulignant que l'ONSC constitue "un fondement essentiel" dans l'opération de sensibilisation de tous les acteurs et des citoyens sur leur rôle au sein de la société.

Mme Hamlaoui a rappelé la stratégie de l'ONSC qui repose sur "l'ouverture du débat avec tous les acteurs de la société civile, et l'écoute de leurs avis, et ce, par l'ouverture de plateformes numériques de communication avec les associations tous niveaux confondus, et l'évaluation de leurs activités, outre la création de délégations, ainsi que la formation de commissions spécialisées pour débattre avec les associations, recueillir leurs propositions et les soumettre aux hautes autorités du pays".

Mme Hamlaoui a en outre rappelé que l'Observatoire a organisé à cet effet des réunions de wilaya qui ont concerné jusque-là quatre (4) wilayas, à savoir Blida, Khenchela, Constantine et Djanet, où, a-t-elle dit, "une grande prise de conscience des citoyens et des acteurs de la société civile sur ces défis a été relevée".

Concernant la révision de la loi sur les associations, la présidente de l'Observatoire a souligné que "les associations doivent être efficaces et transparentes dans le financement et la collecte de fonds, en leur assurant la protection et la formation".

Concernant la drogue, qu'elle a qualifiée de "problématique mondiale" ciblant les jeunes, Mme Hamlaoui a révélé que l'ONSC a adopté une stratégie nationale pour lutter contre ce fléau.

Cette stratégie repose sur la participation des organisations estudiantines, des associations de quartier et des associations de femmes à travers une campagne de sensibilisation aux dangers de ce poison, outre la relance des universités d'été en tant que plateformes de dialogue et de coordination entre les différents acteurs de la société civile, a ajouté Mme Hamlaoui.