Ile Maurice: La nouvelle de Vashish Jaunky en lice pour le «Commonwealth Short Story Prize»

«Le Soleil n'est pas encore mort», tel est le titre de la nouvelle de Vashish Jaunky, sélectionnée pour le Commonwealth Short Story Prize de 2025, qui «retrace deux jours dans la vie de Raman, un protagoniste alcoolique, désorienté et fantasque, qui apprend la mort de son oncle». L'oeuvre de ce jeune homme de 25 ans fait partie des 25 nouvelles retenues par un jury international sur 8 000 candidatures, un nombre record et en hausse de près de 10 % par rapport à 2024. Le Commonwealth Short Story Prize (prix de la nouvelle du Commonwealth) est décerné, chaque année, à la meilleure nouvelle non publiée provenant de l'un des 56 États membres du Commonwealth.

Cinq lauréats régionaux seront annoncés le 14 mai et le nom du grand gagnant proclamé le 25 juin. En attendant, les auteurs sélectionnés bénéficient déjà de plusieurs opportunités : publication de leur texte sur la plateforme, rémunération, accompagnement éditorial avec un éditeur, collaboration avec un illustrateur, ainsi qu'un atelier animé par un professionnel de l'écriture, destiné à les aider à s'inscrire durablement dans l'industrie littéraire à l'échelle internationale. Une opportunité qu'il compte bien saisir.

Vashish Jaunky a rédigé cette nouvelle en février 2024. C'est en découvrant qu'il pouvait soumettre un texte en français au concours qu'il a décidé de tenter sa chance. La nouvelle a été traduite par Edwige-Renée Dro sous le titre «The Sun Isn't Dead Yet».

L'écriture n'est pas nouvelle pour lui. Titulaire d'une licence en français, il confie que Le Soleil n'est pas encore mort est sa troisième nouvelle depuis la fin de ses études. Pour lui, cette pratique va bien au-delà de l'exercice littéraire. «Écrire m'aide à mieux comprendre les gens et le monde qui m'entoure. C'est aussi un moyen de mieux me connaître moi-même, pour pouvoir être une personne plus ouverte, avec un coeur ouvert envers les autres.»

«Ces dernières années, j'ai cherché désespérément un travail significatif et à travers tout cela, l'écriture créative est restée la seule pratique qui m'a semblé honnête, fidèle à qui je suis et à la manière dont je traverse le monde. Ce parcours a été une surprise totale, et il semble toujours irréel d'être entouré de cet écosystème de célébration, d'inclusion et d'un amour partagé pour la narration. Il est malheureusement rare d'être vu et célébré pour ce que nous sommes réellement et ce que nous apportons. Mais l'équipe crée justement cet espace et je ne le prends pas pour acquis.»

Ses textes ont été publiés dans Indigo Le Mag et Short Éditions. Finaliste du Prix du jeune écrivain 2024, il a également été mis en lumière lors du Youth Spotlight Festival, organisé, cette année, par le Caudan Arts Centre.

En parallèle à son travail journalistique, Vashish Jaunky compte poursuivre sa quête artistique. Il souhaite continuer à écrire, à toucher son public, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Sa volonté est de cultiver sa sensibilité et sa créativité, tout en nourrissant les liens humains qui lui sont chers. Passionné par l'art sous toutes ses formes, il aspire à enrichir la scène artistique en portant la voix de l'identité mauricienne à travers ses récits et d'autres formes d'expressions créatives.