Soudan: La police soudanaise renforce le contrôle de sécurité dans l'État de Khartoum

La police soudanaise a renforcé le contrôle de sécurité dans l'État de Khartoum après sa libération de la milice rebelle des Forces de soutien rapide et a commencé ses fonctions depuis le coeur de la capitale Khartoum après des épopées d'honneur et de victoires, établissant ainsi une plate-forme pour lancer la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du Soudan, dans le cadre de l'exercice de son rôle national dans la propagation de la sécurité, la réalisation de la stabilité et la facilitation des tâches et des procédures des autorités compétentes pour rétablir les services et tout ce qui est nécessaire au retour de la vie dans la capitale du Soudan.

C'était lors du point de presse régulier du ministère de l'Intérieur, qui s'est tenu ce lundi à Port Soudan, dans le cadre de la conférence d'information du ministère de la Culture et de l'Information, organisée par l'Agence de presse soudanaise pour discuter de la visite des dirigeants du ministère de l'Intérieur dans l'État de Khartoum et du déploiement de ses forces dans la capitale, Khartoum. Le ministre de l'Intérieur, Khalil Pacha Sayrin, a expliqué la participation des dirigeants du ministère à la réunion du Comité de coordination des affaires de Khartoum pour aborder les problèmes dont souffre la capitale en raison de la guerre et pour lancer le programme de retour des institutions de l'État dans la capitale, Khartoum, considérant que le ministère de l'Intérieur est l'avant guard du programme de retour et participe à la préparation de l'environnement approprié à travers le large déploiement policier pour rétablir la sécurité et lutter contre les phénomènes négatifs, en plus de participer aux opérations d'enterrement des corps, d'enlèvement des décombres, de déminage et d'explosifs, et aux travaux d'assainissement de l'environnement en coopération et coordination avec les autorités compétentes.

Il a souligné que les services criminels fonctionnent à un taux de 91%, ajoutant que la visite a réussi à atteindre les objectifs de la visite sur le terrain et à déterminer les besoins réels pour mener à bien les tâches du ministère.

De son côté, Lit-Gen de police Mohamed Ibrahim directeur général par intérim des forces de police, a souligné la volonté du ministère de l'Intérieur de rétablir la vie normale en créant un environnement de sécurité stable pour que les institutions puissent rétablir progressivement les services grâce à un plan de sécurité des sites qui comprend le fonctionnement de tous les commissariats de police, l'établissement de bases fixes et de patrouilles mobiles, et l'emploi de toutes les forces pour les opérations de sécurité à ce stade, et la restructuration du mécanisme de protection des citoyens.

Il a souligné à cet égard la poursuite des tâches du comité visant à surveiller ceux qui coopèrent avec la milice de soutien rapide et à les traduire en justice, soulignant la nécessité de prêter attention à la police communautaire pour qu'elle joue son rôle dans le système d'extension de la sécurité globale.