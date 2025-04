Soudan: Audience du tribunal antiterroriste concernant le meurtre de l'ancien gouverneur de l'Ouest Darfour occidental

Le Tribunal antiterrorisme relatif au meurtre de l'ancien gouverneur de l'Ouest-Darfour Khamis Abbakar, dirigée par le juge Al-Mamoun Al-Khawad Al-Sheikh a entendu lors de sa session d'aujourd'hui lundi aux déclarations de l'enquêteur dans le rapport, le capitaine de police Al-Amin Mohamed Ahmad, en présence des membres du parquet pour le droit public et de l'avocat du parquet pour le droit privé, après avoir pris ses données de base sur les procédures qui ont eu lieu dans le rapport de l'informateur Al-Sadiq Hassan Adam Suleiman.

L'enquêteur a examiné devant le tribunal les articles considérés dans l'affaire : 21 Complicité criminelle 24 Entente criminelle 25 Incitation 26 Assistance et l'article 50 Atteinte au système constitutionnel 51 Incitation à la guerre contre l'État 58 Incitation à la rébellion 128 Agression des morts et mutilation des cadavres, l'article 130 Meurtre prémédité et l'article 162 de la loi sur les forces armées de 2007 Atteinte au système constitutionnel et prise du pouvoir par la force sont considérés comme des preuves suffisantes pour juger l'accusé par contumace en vertu des articles proposés et des articles 186 à 192 Contre l'humanité, génocide et déplacement forcé. Ces articles sont inclus dans le Code pénal de 1991, amendé en 2020, les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi antiterroriste et les articles 23 et 24 de la loi sur la cybercriminalité.

L'enquêteur a présenté les faits de l'affaire au tribunal. L'enquêteur a également présenté des documents d'accusation et des vidéos comme preuves, qui ont été confirmés par le tribunal.

Le tribunal a fixé une audience pour entendre les témoins de l'accusation et l'expert médico-légal après-demain, mercredi.