Soudan: Ministre de l'Industrie - Nous saluons l'initiative du Groupe Kenana visant à reconstruire le secteur sucrier

La ministre de l'Industrie Mme Mahasin Ali Yaqoub a salué l'initiative du 'Groupe de Sociétés Kenana' et le mémorandum conceptuel qu'il a soumis pour reconstruire le secteur sucrier.

La ministre de l'Industrie a indiqué que le ministère a adopté une initiative conjointe avec le groupe pour réhabiliter les usines sucrières, et a confirmé qu'il contactera les institutions financières régionales et internationales pour obtenir un soutien. .

C'était lors de sa réunion lundi dans son bureau avec 'Kenana Engineering and Technical Services Company' et 'Kenana Agricultural Solutions Company'.

La ministre a souligné l'importance des secteurs sucrier et agricole, leur soutien à l'économie nationale et leur création d'opportunités d'emploi. Elle a également souligné les répercussions actuelles de la guerre et son impact significatif sur ce secteur, car les infrastructures ont été endommagées, les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et les capacités opérationnelles de ces usines ont diminué.

Mme Mahasin a également confirmé qu'une unité de suivi conjointe sera formée entre le ministère, le 'Groupe de sociétés Kenana' et la Sociétés Sucrière Soudanaise pour planifier, mettre en oeuvre et surveiller le projet de manière continue.

Dans le même contexte, Kenana pour l'Ingénierie et Services Techniques et Kenana pour des Solutions Agricoles Intégrées ont soumis une proposition globale pour soutenir les efforts du ministère de l'Industrie visant à réhabiliter et à développer les secteurs sucrier et agro-industriel à travers un modèle pratique et applicable.

Le modèle se concentre sur la réexploitation des usines existantes en tant que complexes agricoles et industriels intégrés.

Les propositions de l'initiative comprenaient l'évaluation des dommages causés aux usines, la fourniture d'énergie alternative, le soutien aux agriculteurs avec des intrants urgents pour la saison agricole, la réhabilitation des canaux d'irrigation et des plantations de canne à sucre, et la fourniture d'intrants de production et de machines pour la saison agricole.