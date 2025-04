Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre l'ambassadeur de Turquie au pays

Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré lundi l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz,

Dans un communiqué de presse, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, a déclaré que la réunion a porté sur l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays et sur les moyens de les améliorer, de les développer et de les renforcer dans divers domaines. Il a également abordé les projets de développement que la Turquie entend mettre en oeuvre au Soudan dans la période à venir, notamment la reprise des opérations de 'Turkish Airlines' depuis Port Soudan début juin.

Son Excellence a ajouté que la réunion a porté sur les projets d'aide humanitaire que la Turquie a fournis au peuple soudanais pendant son épreuve, en plus de discuter des modalités d'acheminement de l'aide humanitaire via d'autres routes dans le centre et l'ouest du Soudan.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a déclaré que le président du Conseil de souveraineté a salué les positions de soutien de la Turquie envers le Soudan dans les forums internationaux et régionaux. Il a également remercié l'ambassadeur de Turquie pour l'information qu'il a fournie concernant la participation de son pays aux forums internationaux et à la Conférence ministérielle de Londres sur le Soudan.

Pour sa part, l'ambassadeur turc Fatih Yildiz a exprimé sa profonde appréciation pour le niveau des relations bilatérales entre les deux pays, affirmant le soutien ferme et indéfectible de son pays au Soudan dans les forums régionaux et internationaux, et son engagement en faveur de la stabilité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Fatih Yildiz a déclaré : « Les récents entretiens entre Burhan et Erdogan en Turquie sont susceptibles de faire passer les relations bilatérales entre les deux pays à une nouvelle étape dans le cours de leurs relations. »

L'ambassadeur turc a indiqué que 'Turkish Airlines' reprendrait ses vols directs vers le Soudan et a annoncé la réouverture d'une succursale de la Turkish Ziraat Bank (Banque Agricole) à Port Soudan. Il a souligné que ces mesures permettront de faire progresser les relations soudano-turques vers des horizons plus larges.