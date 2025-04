Kenya: Safaricom développe la 5G rurale pour contrer la poussée satellitaire de Starlink

TLDR

Safaricom redouble d'efforts pour concurrencer le fournisseur d'accès internet par satellite Starlink en étendant sa couverture 5G dans les zones rurales du Kenya. Au cours des six derniers mois, l'opérateur a déployé des dizaines de nouveaux sites 5G dans des régions mal desservies, ciblant les utilisateurs sensibles au prix avec des routeurs bon marché, des paiements mobiles et des plans de données flexibles.

L'implantation dans les zones à faible revenu par utilisateur marque un tournant stratégique par rapport à l'orientation urbaine de Safaricom. Ses routeurs 5G, dont le prix passe de 25 000 KES à 3 000 KES (23 dollars), sont associés à des forfaits mensuels à partir de 4 000 KES pour un débit de 50 Mbps. Les appareils prêts à l'emploi passent à la 4G en cas de besoin et sont vendus de porte à porte en utilisant les paiements M-PESA.

Ces prix agressifs concurrencent directement Starlink, dont les kits standard coûtent plus de 30 000 KES (231 dollars). Starlink, qui a été lancé au Kenya en 2023, a connu une croissance rapide, en particulier dans les comtés isolés. Mais sa tarification rigide, l'absence de distribution locale et les problèmes de congestion urbaine ont ouvert une voie à l'approche plus adaptable de Safaricom. Safaricom dispose désormais de 1 114 sites 5G dans 102 villes et 47 comtés. L'entreprise a refusé de divulguer le nombre d'utilisateurs ruraux utilisant les routeurs 5G.

Points clés à retenir

L'arrivée de Starlink sur les marchés africains a bouleversé le paysage des fournisseurs d'accès à Internet (FAI). Son modèle basé sur les satellites contourne les coûts d'infrastructure traditionnels, permettant un déploiement rapide dans les zones mal desservies. Cela a suscité des réactions négatives de la part des opérateurs de télécommunications du continent - du Zimbabwe au Nigeria - qui font valoir que Starlink évite les contraintes réglementaires et financières qui pèsent sur les opérateurs terrestres.

Au Kenya, Starlink est devenu le septième fournisseur d'accès Internet en l'espace d'un an, ce qui a déclenché le pivot 5G rural de Safaricom. Mais Safaricom n'est pas le seul. Au Nigéria, où Starlink est désormais le troisième fournisseur d'accès, des opérateurs comme MTN ont réduit les prix des données et accéléré le déploiement de la fibre optique. Au Zimbabwe, TelOne s'est associé à OneWeb pour contrer la concurrence des satellites.

L'avantage de Safaricom réside dans son infrastructure locale, son réseau mobile et l'intégration profonde de M-PESA, ce qui lui permet d'évoluer rapidement et d'adapter les prix aux utilisateurs à faibles revenus. En regroupant le matériel, en utilisant des modèles de paiement à l'utilisation et en favorisant un accès abordable, les opérateurs de télécommunications comme Safaricom redéfinissent les stratégies de déploiement de la 5G afin de conserver leur part de marché dans un avenir dominé par les satellites.