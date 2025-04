Afrique de l'Ouest: Fitch révise les perspectives de la Banque ouest-africaine de développement à Stable

TLDR

Fitch Ratings a révisé la perspective de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) de négative à stable tout en maintenant sa note d'émetteur à long terme à BBB. Cette révision reflète l'amélioration de la performance de crédit des États membres et les efforts en cours pour diversifier les sources de financement.

Cette décision fait suite aux remboursements de la dette du Niger et de la Guinée-Bissau. Le Niger a apuré ses arriérés en février 2024 après la levée des sanctions de la CEDEAO, tandis que la Guinée-Bissau a conclu un nouvel accord de dette avec la banque. À la fin de l'année 2024, seuls 2,5 % du portefeuille de prêts de la BOAD étaient en situation de détresse, et aucun prêt souverain n'était concerné. Cela a conduit Fitch à abaisser le niveau de risque du portefeuille de prêts de la BOAD d'élevé à modéré.

La BOAD a levé 500 millions de dollars en 2025 par le biais d'une obligation hybride afin d'augmenter le capital sans diluer la gouvernance. Elle a également élargi le recours à la titrisation et à l'assurance-crédit pour réduire le risque de son portefeuille de prêts. La banque détient plus de 30 % de ses actifs en fonds propres et maintient une forte position de liquidité.

Points clés à retenir

L'utilisation par la BOAD d'obligations hybrides et d'outils d'atténuation du risque de crédit reflète un changement plus large parmi les institutions africaines de financement du développement qui s'adaptent à des environnements budgétaires restreints dans toute la région. Des institutions telles que la Banque africaine de développement et Afreximbank se sont également tournées vers des instruments innovants du marché des capitaux pour maintenir leur capacité de prêt tout en minimisant l'exposition au risque souverain.

En 2025, l'obligation hybride de 500 millions de dollars de la BOAD a été considérée comme un outil essentiel pour lever des capitaux équivalents à ceux de la catégorie 1 sans nécessiter de contributions de la part des États membres. L'accent mis par la banque sur l'assurance-crédit et la titrisation vise également à protéger son portefeuille dans un contexte géopolitique instable.

Alors que les bailleurs de fonds multilatéraux continuent de financer des projets d'infrastructure et d'énergie en Afrique de l'Ouest, des cadres de gestion des risques solides deviennent essentiels pour la confiance des investisseurs. Les perspectives révisées de Fitch soulignent l'importance croissante de l'innovation financière pour soutenir le financement du développement à long terme dans un contexte de vents contraires mondiaux et régionaux.