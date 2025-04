Congo-Kinshasa: Halte à l'insurrection et à la complicité avec l'ennemi - Le Gouvernement met en garde Joseph Kabila !

Une situation confuse est née depuis l'annonce du retour en RDC, via la ville de Goma, une zone occupée depuis plus de deux mois, par l'armée rwandaise, de Joseph Kabila Kabange, Président de la République honoraire. Si, dans le camp du Sénateur à vie, certains cadres ne confirment pas encore la présence de leur leader sur le sol congolais, le Gouvernement, pour sa part, n'a pas tardé pour prendre des mesures de restriction strictes à l'encontre de l'homme de Kingakati.

Dans une double correspondance flottant sur la toile, depuis samedi 19 avril 2025, le Gouvernement national, par le truchement du Ministère de la Justice et celui de l'Intérieur, a annoncé une litanie de dispositions rigoureuses urgentes : poursuites judiciaires, saisie de ses biens mobiliers et immobiliers, restriction des mouvements des membres de sa famille politique, suspension des activités du PPRD, son parti. Par ces initiatives, le Gouvernement en place entend décidément passer un message clair pour dire que, malgré la guerre imposée dans l'Est, par le Rwanda, en complicité avec le M23/AFC, aucune tentative insurrectionnelle en RDC n'est la bienvenue.

" Le ministère de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31b de la loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, les activités du parti politique « Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) » sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national.

Cette décision fait suite à l'activisme avéré de l'Autorité Morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable voire complice dudit parti, violant ainsi le prescrit de l'article 6 de la loi sus-évoquée et article 5 de la loi portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les accords aux anciens Chefs de Corps Constitués.

Le ministère de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières continue de rappeler aux partis politiques leurs obligations de veiller à la consolidation de l'Unité nationale, à la préservation de la Souveraineté de l'Etat congolais, à la préservation de la Sécurité et de l'intégrité du territoire national", insiste, dans son communiqué, le Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Shabani.