Congo-Brazzaville: Éducation - Le lycée international Saint-Exupéry augmente sa capacité d'accueil des élèves

En séjour de travail au Congo, la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Claudia Scherer-Effosse, a inauguré, le 18 avril à Brazzaville, le lycée international Saint-Exupéry rénové qui a augmenté sa capacité d'accueil des élèves. La cérémonie s'est déroulée en présence de la déléguée du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Regina Oboa, et de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi.

La peinture du lycée a été renouvelée et plusieurs autres bâtiments construits avec l'appui des partenaires dont l'ambassade de France au Congo. Sa superficie passe désormais à 14 239 m2 et la capacité d'accueil actuelle est de plus de huit cents élèves pour les cycles de la maternelle, du primaire et du secondaire ainsi qu'avec des apprenants originaires de quarante nationalités.

Construit en 1971 et modernisé en 2024-2025, le lycée international Saint-Exupéry répond aux normes du modernisme car les plateaux scientifiques, des salles informatiques, d'arts plastiques, d'expressions corporelles, d'internet et aires de jeux ont été créés et d'autres aménagés ainsi que redimensionnés au bénéfice des apprenants.

Ce lycée international Saint-Exupéry rénové qui oeuvre pour la promotion de la langue française est compté parmi le réseau de cent trente-huit écoles de l'enseignement du français à travers le monde. Outre, la promotion de la langue française, il a mis en place un dispositif dénommé "Parle en anglais".

La communauté des parents d'élèves et le conseil d'établissement de ce lycée sont convaincus des prouesses architecturales. " L'extension de ce lycée a été rendue possible grâce au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a accepté la donation d'une partie du terrain qui a permis l'extension de ce complexe et dont je remercie pour son implication aux questions de l'éducation. Je crois que l'éducation est un vecteur de développement et une source pour l'essor de nos société", a indiqué Sylvie Ekouya-Itoua, déléguée de l'Association des parents d'élèves.

Saluant l'engagement des partenaires, du comité de gestion, de la communauté parentale et de l'équipe pédagogique, le proviseur de ce lycée, Paul Dorville, s'est souvenu : " (...) En arrivant au lycée, j'ai vite compris qu'il y avait encore beaucoup à faire... La remise en cause est vue comme une intelligence utopique, plutôt comme une faiblesse, le changement apprécié comme une richesse, plutôt comme une contrainte et le risque vécu comme une force plutôt comme une folie...".

Très émue par les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce lycée, la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Claudia Scherer-Effosse, a déclaré : " ...Ces nouveaux bâtiments sont des écrins de développement, ces travaux offrent un cadre propice à l'étude et au bien-être des élèves... Ce lycée contribue au rayonnement de la langue française (...) et est compté parmi le réseau de cent trente-huit écoles de l'enseignement français à l'étranger".