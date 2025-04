Sénégal: Décès du Pape François - Une vague d'émotion profonde au pays

Le décès du Souverain Pontife ce lundi de Pâques a provoqué un flot de réactions et une profonde émotion à travers tout le Sénégal.

Le Chef de l'État, son premier ministre et d'autres responsables politiques et religieux ont salué unanimement la mémoire d'un homme qui aura marqué l'Église par sa simplicité et son engagement auprès des plus fragiles.

Le Chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé lundi sur la plate-forme X, sa "grande tristesse" après l'annonce du décès de Sa Sainteté, le Pape François. Dans un message de respect et de solennité, le Président Faye a rendu hommage à celui qu'il considère comme une figure spirituelle majeure de notre époque.

"Le monde perd une figure spirituelle majeure", a-t-il écrit, soulignant l'impact universel du Pape François au-delà des frontières religieuses. Le chef de l'Etat sénégalais a salué l'engagement constant du souverain pontife en faveur des plus vulnérables, ainsi que son appel permanent au dialogue entre les peuples et les religions.

"Par son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, il aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d'hommes de bonne volonté", a-t-il témoigné.

De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a également salué la mémoire d'un "éminent membre de l'humanité" et d'un "fervent défenseur de la justice et de la paix dans le monde".

"Je suis persuadé que son message universaliste et humaniste raisonnera encore longtemps dans nos esprits", a affirmé le chef du gouvernement.

Au chapitre des réactions, le chef religieux, Sérigne Abdou Baye cheikh khady Mbacké de

Darou Mouhty a appris avec tristesse et émotion, le décès du Pape François.

"L'illustre disparu aura marqué l'histoire. Dans la grande famille Abrahamique, il présidait avec une douce autorité et un humanisme conciliant la communauté catholique.

En cette triste circonstance, je voudrais exprimer aux croyants du monde et singulièrement à nos parents chrétiens du Sénégal, d'Afrique et du monde mes sincères condoléances qu'accompagne ma fraternelle compassion".

Selon le guide religieux: "sa disparition éplore sans nul doute le monde entier mais laisse orphelins les personnes en situation difficile ainsi que toute personne éprise de paix de justice dans un monde où le respect mutuel et la fraternité restent une nécessité pour l'épanouissement de l'homme sur terre".

Pour rappel, le Pape François, toujours convalescent après sa grave pneumonie, est apparu ce dimanche peu après 10H00 au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour donner sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde).

Son décès a été annoncé, ce lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques par les services de communication du Vatican a provoqué un flot de réactions à travers tout le continent africain. Chefs d'État et responsables politiques saluent unanimement la mémoire d'un homme qui aura marqué l'Église par sa simplicité et son engagement auprès des plus fragiles..

Décédé à 7h35 au Vatican, à l'âge de 88 ans, le Souverain Pontife reçoit une pluie d'hommages à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, les messages sont unanimes avec des qualificatifs sur le saint-homme, qui était une personne éprise de paix. En Italie, la Serie A a annulé tous ses matchs du jour en hommage au Pape. En France, La cathédrale Notre Dame de Paris a fait résonner 88 coups de cloches à la suite du décès du chef de l'Église catholique.

Né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, il était le premier pape jésuite et latino-américain, élu en 2013. Son pontificat, long de plus de douze ans, a été marqué par une volonté de réforme, un engagement en faveur des plus démunis, du climat et du dialogue interreligieux. Hospitalisé en février pour une pneumonie, son état s'était aggravé.

Ses obsèques auront lieu à la basilique Saint-Pierre. Son décès clôt un pontificat tourné vers une Église plus humble et engagée dans son époque.

Ainsi, le cardinal irlandais Kevin Farrell fera office de pape "par intérim". Ce cardinal âgé de 77 ans s'occupera des affaires courantes, en attendant l'élection d'un nouveau pape. Un conclave devrait être organisé dans un peu plus de deux semaines.