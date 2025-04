Sénégal: Décès du Pape François - Le dernier voeu de François : « partir comme un simple fils de l'Église'

Le Pape François a rejoint la demeure du Père céleste hier, lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. L'annonce de sa mort a été rendue publique par son éminence, le cardinal Farrell à 7h 35.

Il a déclaré « Chers frères et soeurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés ».

Pour Mgr Farrell, c'est avec une immense gratitude pour son exemple de vrai disciple du Seigneur Jésus que l'Eglise confie l'âme du Pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu Un et Trine. Le Pape a été ainsi mis en bière à 20h dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où il habitait depuis son élection, a annoncé le Saint-Siège qui renseigne également, que son Éminence Mgr Kevin Joseph Farrell, camerlingue de la Sainte Eglise romaine, préside le rite de certification du décès et la déposition du corps dans le cercueil.

L'Eglise devenue orpheline de son Saint Père, sera conduite par l'évêque Kevin Farrell en charge des affaires courantes par intérim, qui doit organiser les obsèques du souverain pontife. Seulement dans la tenue des obsèques, celui du Pape François va prendre un autre tournant en rupture avec les traditions du Vatican dans la simplicité et l'humilité.

Le testament du Pape

Selon le Vatican, concernant les funérailles, le Saint Père dans son dépositaire testamentaire, avait émis le souhait qu'elles soient courtes, sombres et simples. « J'ai souhaité que ma veillée et mon enterrement se déroulent avec simplicité et dignité, comme pour tout chrétien, sans être exposé pendant plusieurs jours sur des coussins. À mon sens, le rituel actuel est trop chargé.

Il suffira d'une seule veillée, avec le pape déjà placé dans son cercueil, comme cela se fait dans toutes les familles » avait demandé le Pape de son vivant. Et d'ajouter : « j'en ai discuté avec le maître des cérémonies et nous avons décidé de supprimer cela, ainsi que d'autres éléments. Je suis en train de revoir le rituel pour que les papes soient enterrés comme de simples fils de l'Église. » Après cette demande du Pape François, la première mission pour Mgr Kevin Farrell qui organise les obsèques du Pape est de faire respecter la volonté du Souverain Pontife.

Rappelons que la Constitution du Vatican, stipule que la durée des obsèques, est de neuf jours, et le délai pour organiser un conclave qui élira un nouveau souverain pontife 15 à 20 jours. Concernant son lieu d'inhumation, si tout le monde s'attendait qu'il soit enterré à coté de ses prédécesseurs à Vatican, la cérémonie risque d'avoir lieu dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome comme l'aurai demandé le Pape François.