Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Malte, Suisse et Turquie)

Angleterre, 44e journée, 2e division

Hôte de Bristol, Luton Town enchaîne une deuxième victoire d'affilée (3-1) et entretient ses chances de maintien en Championship. Grâce à ce succès prestigieux sur une équipe de haut de tableau, Luton reste 22e et relégable à égalité de points avec Derby County, le 21e, et à deux points de Hull City, le 20e.

Titulaire, Christ Makosso a encore livré une prestation solide. Dans la surface adverse, il élimine deux joueurs et sert Aasgaard en retrait pour l'ouverture du score (49e). Sa première passe décisive en Angleterre.

Remplacé à la 67e, à 2-1.

Malte, 3e journée, Top 6, 1re division

Christoffer Mafoumbi et Floriana concèdent le nul 0-0 face à Hamrun Spartans. Floriana est 4e avec 2 points de retard sur Marsaxlokk.

Suisse, 33e et dernière journée, 1re division

Le Servette conserve sa deuxième place en battant Lucerne 2-1. Avec Bradey Mazikou, titulaire. Longtemps premier, le Servette termine derrière le FC Bâle et devant les Young Boys de Berne, auteurs d'une fin de saison en boulet de canon.

Victoire également pour Lausanne, tombeur de Lugano 2-0. Un succès qui permet aux Vaudois de se hisser à la 6e place, synonyme de qualification pour les play-offs.

Morgan Poaty et Kévin Mouanga étaient tous deux titulaires et ont participé au résultat : le second est à l'origine du premier but du LS, tandis que le premier nommé a inscrit le deuxième à la 38e.

Servi à l'entrée de la surface, il expédie une frappe puissante et tendue dans le filet. Son deuxième but de la saison.

Suisse, 31e journée, 2e division

Thoune accentue son avance sur Aarau en battant Wil 7-0. Entré à la 58e, à 3-0, Christopher Ibayi a inscrit le 7e but à la 90e+1.

Turquie, 32e journée, 1re division

Alaynaspor bat Samsunspor (1-0). Remplaçant, Gaïus Makouta est entré à la 67e.

Alaynaspor est 15e avec 34 points, à égalité avec Bodrum, le 14e et premier relégable.