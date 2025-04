Ile Maurice: Le pont cède, un an après le drame chez les Ramsahye

Le souvenir de l'effondrement tragique de la maison des Ramsahye, emportée par les pluies torrentielles en avril 2024, reste encore vif dans les mémoires. Et voilà que, jour pour jour, un an plus tard, le quartier est de nouveau touché par un incident dramatique. Un pont, situé à quelques mètres du site de la catastrophe, s'est effondré sous le poids d'un camion transportant plusieurs tonnes de terre.

L'incident s'est produit en début d'après-midi. Le chauffeur du camion, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Sur place, la police de Pope Hennessy a rapidement sécurisé la zone, rejointe par les autorités concernées et le ministre des Transports, Osman Mohamed, venu constater les dégâts.

Selon les premiers éléments d'information, une voiture serait constamment garée sur une portion du pont, obligeant les conducteurs à emprunter un seul côté de la structure, fragilisant ainsi un ouvrage déjà sursollicité. «On a fait plusieurs plaintes, mais personne n'a écouté», confient, désabusés, plusieurs riverains, qui dénoncent un manque d'action malgré les alertes répétées.

Un habitant affirme d'ailleurs que le pont présentait depuis un certain temps des fissures visibles, signe précurseur d'une structure affaiblie. «Ce qui devait arriver arriva. Heureusement que ce n'ait pas été plus grave», lance-t-il, amer.

D'autant que la zone est actuellement soumise à d'importants travaux. Les habitants estiment que le pont est utilisé par des camions de chantier «plus de 25 fois par jour», transportant des matériaux lourds, contribuant à l'usure accélérée de l'infrastructure. La cruelle ironie du calendrier n'a pas échappé à la famille Ramsahye, dont la maison avait été détruite l'an dernier par les pluies diluviennes et les flots déchaînés du ruisseau du Pouce. Ce nouvel effondrement ravive chez les habitants de Tranquebar un profond sentiment d'abandon. «Rien n'a été fait pour protéger les habitants. On a l'impression que l'histoire se répète, et que personne ne tire de leçons», murmure un résident.

Les autorités locales n'ont pas encore commenté officiellement l'état du pont, ni évoqué de potentielles responsabilités. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'effondrement.