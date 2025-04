Ile Maurice: Un rêve d'ananas devenu réalité

À Montage-Longue, une douce aventure prend racine : celle de Kavee Jhugroo, 37 ans, comptable de profession et désormais directeur de TropiKal Pines Co Ltd, une petite entreprise qui cultive la passion et des ananas !

Loin des bureaux d'une société offshore où il travaille la semaine, Kavee se consacre, les week-ends, à son amour pour les ananas. «_ Tout a commencé comme un passe-temps sur un terrain familial qui ne servait plus à rien. J'ai toujours aimé ce fruit, alors je me suis lancé, sans imaginer jusqu'où cela nous mènerait._ »

Et ce n'est pas tout : c'est en pensant à la confiture de sa grand-mère que l'idée de transformer ses récoltes en confitures artisanales a germé. « On faisait une petite quantité, avec moins de sucre, juste pour la famille et les amis. Tout le monde adorait ça. Alors, on s'est dit, pourquoi pas en faire profiter les autres ?»

Aujourd'hui, TropiKal Pines cultive fièrement l'ananas Queen Victoria, et se prépare à lancer ses premières confitures toujours avec un goût authentique, mais moins sucrées, fidèles aux traditions mauriciennes.

Mais l'aventure entrepreneuriale n'est pas sans défis. « La main-d'œuvre locale est difficile à trouver, et faire venir des travailleurs de l'étranger coûte très cher. Sans compter l'augmentation continue des prix du matériel agricole et des engrais », confie Kavee.

Malgré les obstacles, l'équipe de TropiKal Pines reste motivée. « On veut valoriser nos saveurs locales et contribuer, à notre manière, à l'autosuffisance alimentaire. Et surtout, faire découvrir d'autres produits dérivés de l'ananas dans les mois à venir. »

Bientôt, leurs produits seront disponibles en supermarchés et commerces de proximité. TropiKal Pines vise tous ceux qui aiment l'ananas ou les produits locaux de qualité.

Et pour les jeunes qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Le conseil de Kavee est simple mais puissant : « Ayez une vision claire, avancez avec optimisme. Les épreuves font partie du chemin, mais si vous restez concentrés sur votre objectif, vous finirez par y arriver. »