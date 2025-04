Afrique: Des programmes transformateurs en enseignement supérieur pour la sécurité, le maintien de l'ordre et la gestion hôtelière à Maurice et dans le continent

En partenariat avec le Saito University College, le Malaysian Consortium For Education Mauritius lance trois nouveaux diplômes axés sur le maintien de l'ordre, la sécurité et la gestion hôtelière. L'objectif est de renforcer les compétences professionnelles à Maurice et en Afrique.

«Depuis notre création en 2014, nous nous engageons à offrir une éducation adaptée aux besoins de l'industrie, tout en donnant les moyens aux étudiants locaux et internationaux de réussir», soutient P. Bissonauth, directeur de la MCEM, le jeudi 17 avril, lors d'une signature d'accord virtuelle avec le Saito University College, organisée à l'hôtel Voilà à Bagatelle. Selon lui, ce partenariat «renforce notre portefeuille académique en intégrant des programmes transformateurs qui façonnent l'avenir de l'éducation dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité et de l'hôtellerie à Maurice et en Afrique».

Les deux diplômes en Law Enforcement Administration et Security Management, développés par le Saito University College, forment des professionnels qui travaillent dans les forces de l'ordre, les agences de régulation et la sécurité privée, afin qu'ils puissent faire face efficacement aux nouveaux défis du secteur. «En combinant une base théorique solide à un apprentissage pratique, ces programmes abordent des sujets tels que les procédures d'enquête, la cybersécurité, l'évaluation des risques et la conformité, avec l'appui de sessions d'experts et de simulations réalistes», souligne-t-il.

Présent à cette cérémonie, Premnathsing Jokhoo, ancien directeur général du National Security Service, insiste sur l'importance de la formation continue dans un secteur en constante évolution. «Ces programmes comblent le fossé entre la théorie et la réalité du terrain, en veillant à ce que les agents, organismes de régulation et professionnels de la sécurité soient bien préparés à relever les nouveaux défis», dit-il. Fort de son expérience, il dit comprendre les défis quotidiens auxquels font face les professionnels du secteur. «Dans une époque marquée par des avancées technologiques rapides, des réseaux criminels complexes et des menaces émergentes, la nécessité d'une formation spécialisée devient plus pressante que jamais. Une main-d'oeuvre bien formée renforce les institutions, améliore la conformité réglementaire et encourage une approche proactive de la gestion des risques», fait-il ressortir.

Lors de cette même cérémonie, le diplôme en Hotel Management a également été lancé. Ce programme vise à doter les apprenants des connaissances et compétences pratiques nécessaires pour évoluer dans l'industrie hôtelière mauricienne, tout en favorisant l'innovation et l'excellence du service. Selon Malika Bissonauthsingh, coordinatrice de la MCEM pour ce partenariat, «ce programme répond aux besoins du secteur en offrant une formation structurée, alignée sur les standards modernes de l'hôtellerie». Il couvre les opérations hôtelières, la gestion des services de restauration, l'accueil, la relation client, ainsi que le leadership et l'efficacité opérationnelle. «Il s'aligne sur les tendances mondiales du secteur et prépare les professionnels à s'adapter à une industrie en pleine mutation», ajoute-t-elle.

Dans sa volonté d'élargir son offre, la MCEM prévoit de lancer prochainement d'autres programmes spécialisés, notamment en Digital Forensics, Anti-Money Laundering et Advanced Security Management.