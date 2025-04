Cameroun: Les 50 ans de l'ONAC se célèbre du 5 au 10 mai prochain au palais des congrès de Yaoundé

Mettre en lumière le rôle central de l'Ordre National des Architectes du Cameroun (ONAC) et de partager les étapes marquantes qui jalonnent cette riche histoire, c'est sur ces deux aspects majeurs que se célèbrent les 50 ans de l'ONAC tels que émis par son Président M. Jean Christophe Ndongo au cours de la conférence de presse tenue hier 21 avril 2025 à Yaoundé.

Il faut le préciser, ces 50 ans de l'Ordre s'appuient sur les thématiques forts à savoir : évaluer les 50 ans de contributions de l'ONAC ; identifier les problématiques actuelles telles que "l'urbanisation et la durabilité"; élaborer une feuille de route innovante pour l'avenir, à ce sujet , une convention est en cours de finalisation.

Cette édition anniversaire est placée sous le thème "Cinquantenaire de l'Ordre National des Architectes du Cameroun : Bilan, Défis et Perspectives". Ses 50 ans marquent cinq décennies de dévouement et de progrès au service de la société camerounaise.

Créé en 1975, l'Ordre a assuré la structuration et la régulation de la profession , favorisant ainsi des compétences et l'excellence .

Il s'agit pendant ces 6 jours pour le comité d'organisation de réfléchir sur le chemin parcouru, les enjeux actuels avec l'avènement de l'outil informatique et l'intelligence artificielle, les perspectives futures tout en rendant un hommage aux pionniers et aux talents émergents précise le président de l'ONAC Jean Christophe Ndongo .

Cependant, les activités marquantes de la célébration des 50 ans de l'Ordre seront animées par une programmation riche et variée visant à valoriser les réalisations passées et à envisager l'avenir de la profession entre autres séminaires , échanges B to B, expositions, visites guidées des sites historiques et projets architecturaux emblématiques, tables rondes réunissant divers professionnels pour débattre des enjeux actuels de l'architecture et des opportunités futures , remises des awards et prestations de serments de 165 architectes ( 10 mai 2025) .

Outre cela, la journée du mercredi 7 mai est entièrement dédiée aux architectes italiens qui viendront exposer leurs savoirs faire en matière d'architecture.

Selon le Président de l'Ordre, depuis 2024 on compte 423 inscrits au tableau de l'Ordre ( 61 % de femme) au-delà de cette célébration les perspectives pour la profession d'architecte 50 ans à venir se décline en ces points , il souhaite avoir un Ordre fort, la reconnaissance de l'Ordre par les pouvoirs publics, des architectes conseillés , structurer la profession.

RAPPEL HISTORIQUE

Fondé pour garantir un cadre professionnel rigoureux et promouvoir un environnement bâti de qualité, l'Ordre trouve ses origines en 1959, avec Moukoury Mouelle, premier architecte camerounais.

La période post-indépendance (1960-1975) marque une volonté d'affirmation nationale, appuyée par des normes juridiques inspirées du cadre colonial. En 1975, la création officielle de l'ONAC et son rayonnement panafricain, illustré par la fondation de l'Union des Architectes d'Afrique (UAA), témoignent de son rôle pionnier.

Les mutations et défis Entre 1985 et 1995, la profession fait face à une crise économique et institutionnelle, renforçant néanmoins son cadre légal grâce à la Loi de 1990. Les décennies suivantes voient l'intégration des innovations numériques, l'augmentation des diplômés, et l'adoption de concepts durables, malgré les défis persistants tels que l'exercice illégal et la concurrence étrangère. L'engagement envers la durabilité et la formation témoigne d'un renouveau dynamique.

Objectifs de l'ONAC; l'Ordre national des Architectes du Cameroun (ONAC) vise à promouvoir l'excellence, la moralité et la déontologie au sein de la profession. Il veille au respect des règles déontologiques, exerce les attributions légales définies par les textes, et bénéficie d'une personnalité morale avec un siège établi à Yaoundé. Ces principes assurent un cadre rigoureux pour l'exercice de la profession et garantissent la compétence des membres.