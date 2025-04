Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - La société civile du Nord et Sud-Kivu plaide pour le retour d'une paix durable dans les deux provinces

Une délégation de la Société Civile du Nord et Sud-Kivu présente à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans ces deux Provinces, a échangé le jeudi 17 avril avec le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe. Au menu de ces échanges, la situation sécuritaire et sociale que vivent les Filles et Fils de la Province du Nord et Sud-Kivu sous occupation Rwandaise et ses supplétifs du M23 en violation totale de la souveraineté de la République Démocratique du Congo(RDC).

«Nous sommes déplacés ici à Kinshasa depuis maintenant trois mois. Il était important pour nous de s'approcher de la Représentation Nationale pour échanger autour de la situation générale qui sévit actuellement dans nos deux Provinces et de présenter nos désidératas afin que les cris d'alarme de nos Populations puissent atteindre toutes les Institutions », a précisé Nelly Mbangu parlant au nom de toute la délégation.

Les deux délégations de la Société Civile ont attiré l'attention du Speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les Provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Elles ont dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les Populations notamment, des tueries, des vols à mains armées, des Viols, des tortures et des menaces.

Face à cela, la Société Civile de deux Provinces appelle au respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité aujourd'hui violé par le Rwanda qui continue à renforcer ses troupes et son artillerie dans les zones occupées. C'était également l'occasion pour les hôtes du Speaker de la Chambre basse du Parlement, de préciser que la Population dans cette zone reste dans la soif d'être libérée et de retrouver la paix.

« Nous voulons la paix et rien que la paix. Nous savons que plusieurs processus ont déjà été lancés dans la recherche de la paix. Nous demandons au Président de la République et a toute les Institutions de faire en sorte que le retour de la paix soit concret. C'est ici l'occasion de lancer un appel à tous les Congolais à s'investir pour le retour de la paix car c'est une affaire de tous », a renchéri Nelly Mbangu.

Le Speaker de la Chambre basse du Parlement, le Professeur Vital Kamerhe, très préoccupé par le sort de cette Population victime de l'occupation Rwandaise, s'est engagé à être son Porte-parole auprès des différentes Institutions. Il a, par ailleurs, salué la bravoure reconnue à la Société Civile du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qui a toujours été à pied d'oeuvre dans différents processus de paix en République Démocratique du Congo.

C'était pour lui l'occasion de mentionner les efforts qui sont en train d'être entrepris par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir l'unité du Pays et mettre fin à cette violation de l'intégrité territoriale par le Rwanda afin de ramener définitivement la paix dans le Pays.