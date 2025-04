Congo-Kinshasa: Soutien aux enfants victimes de l'agression rwandaise, Solidarité Congo - Le grand évènement prévu aujourd'hui !

Aujourd'hui, mardi 22 avril 2025, les murs de l'Accor Arena de Paris résonneront un élan de générosité et de musique exceptionnel. Le grand concert Solidarité Congo, événement très attendu, se tiendra à partir de 19h00. Une soirée qui promet d'être mémorable et pleine d'émotion.

Plus qu'un concert, un cri du coeur

Au coeur de cette mobilisation artistique sans précédent se trouve une cause urgente et poignante : venir en aide aux enfants, premières victimes de l'agression rwandaise, un conflit armé dévastateur qui sévit dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Organisée par le Haut Conseil de la Diaspora Congolaise (HCDC) et Play Two Live, en partenariat avec la fondation Give Back Charity de Dadju, ce concert vise à sensibiliser le public et, surtout, à récolter des fonds essentiels. L'intégralité des bénéfices sera reversée à des organisations qui oeuvrent sur le terrain pour soutenir et réinsérer ces jeunes vies brisées par la violence.

Une constellation d'étoiles sur scène

Pour porter ce message d'espoir, une affiche absolument incroyable. Se succéderont sur une même scène des géants comme Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Gazo, Soolking, la reine Angélique Kidjo, mais aussi Guy2bezbar, Stefflon Don, Ya Levis, Bisso Na Bisso, Singuila, et tant d'autres talents confirmés ou émergents tels que Reddy Amisi, Sidiki Diabaté, Didi B, Céline Banza, Gaz Mawete ou encore Jungeli.

Par ailleurs, pour la partie gospel, le Pasteur Moïse Mbiye est annoncé. C'est un véritable pont entre les générations et les genres musicaux, de la rumba congolaise au rap français en passant par l'afrobeat, tous unis par une même cause. Des surprises sont même attendues.

Un chemin semé d'embûches, une détermination sans faille

Initialement prévu début avril, le concert a dû être reporté suite à des circonstances particulières liées au calendrier commémoratif du Génocide des Tutsis et aux tensions régionales. Malgré ces contretemps, les organisateurs ont maintenu le cap, prouvant leur détermination à faire entendre la voix des sans-voix de l'Est de la RDC.

Rendez-vous donc ce soir à l'Accor Arena dès 19h00 pour vivre ce moment unique. Ce ne sera pas juste une succession de performance musicale, ce sera une démonstration vibrante de solidarité, un moment où la musique transcende les frontières pour devenir un puissant vecteur d'espoir et de changement. Paris s'apprête à vivre une soirée forte en émotions, unie pour le Congo.