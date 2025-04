Congo-Kinshasa: Briefing spécial - Patrick Muyaya fait la restitution du séjour de travail de Félix Tshisekedi à Lubumbashi

Le samedi 19 avril 2025, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a tenu un briefing à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sur la restitution du séjour de travail du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi dans cette partie du pays. Trois points étaient au centre de cet échange notamment : la pose de la première pierre de la construction du nouvel aéroport de Luano, en passant par le lancement des travaux d'Expo Béton, l'inauguration de l'hôpital et la tenue du Conseil des Ministres. Sc'est sur ces faits que le porte-parole du Gouvernement a tenu à clarifier la situation devant les professionnels de médias.

Patrick Muyaya a souligné, dans sa prise de parole, que la priorité du gouvernement consiste à garantir un accès équitable aux soins de santé de qualité pour tous les citoyens, à travers la mise en place d'infrastructures sanitaires modernes, telles que le centre de santé en construction à Lubumbashi, tout en renforçant, parallèlement, son appui aux initiatives privées notamment, à travers le partenariat avec l'initiative Expo Béton, dans le but de créer une synergie durable entre l'Etat et les zones économiques en pleine expansion.

«Il faut savoir que le plus important pour nous aujourd'hui, comme Gouvernement, c'est de nous assurer d'abord que, par exemple ici à Lubumbashi, il y a ce centre de santé qui permet de donner des soins avec les matériaux de dernière génération. C'est aussi de voir comment on appuie les initiatives privées notamment, à travers l'initiative d'Expo Béton, pour avoir la corrélation entre l'État et les zones d'affaires.

Parce que l'enjeu ici, principalement, c'est d'abord un enjeu de comment nous travaillons à régler les problèmes des Congolais. Bon, maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, je parlerai de la campagne que nous menons aussi en même temps où nous avons plus ou moins l'axe du mal qui est connu. S'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, eh bien, le moment venu, leur question sera traitée dans l'état de ce qui s'est fait », a déclaré Patrick Muyaya.

L'impératif de mettre fin, de manière définitive, à la crise sécuritaire qui dure depuis trois décennies dans l'est de la République Démocratique du Congo, a été souligné par Patrick Muyaya.

«Ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, a fait face à cette situation. Son père, avant lui, a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi y fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent, et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République Démocratique du Congo fassent la même guerre ?

Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une bonne fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte justement de ce que nous perdons en termes pas seulement d'hommes. Mais regardez aujourd'hui : les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais, qui perd ?

Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd ? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas. Est-ce que ceux qui veulent s'y réunir sont ceux qui sont responsables ? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous nous mettions à l'évidence : qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi... »

Kabila à Goma

En rapport avec le retour Joseph Kabila à Goma, Patrick Muyaya a affirmé que le Gouvernement congolais est aussi impatient de l'écouter, et a rappelé que le Président Félix Tshisekedi avait déjà évoqué les liens présumés entre son prédécesseur et le M23.

« On attend de le voir, on attend de l'écouter. » Et d'ajouter : «Le Président de la République en avait déjà parlé : son prédécesseur était lié au M23. Si nous évoquons ceux qui ont combattu pour l'intégrité du pays, il y a notamment Laurent-Désiré Kabila, qui a juré de ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, nous connaissons l'ennemi et ses complices», a déclaré Patrick Muyaya.

Devant la presse, le Porte-parole du Gouvernement a démontré la pertinence du combat mené par Mzee Laurent Kabila, dont le sens du combat ne devrait pas être dénaturé.

« Il faut faire attention dans la symbolique. Parmi ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de ce pays figure Mzee Laurent Kabila, l'un des ressortissants de ce coin. Il ne faut pas que les actes posés, nous puissions aller à l'encontre de leur combat. Il faut voir les actes posés et les conséquences qui peuvent avoir », a-t-il indiqué.

Patrick Muyaya se veut patient dans l'attente des éléments nécessaires sur ce dossier. Ce dernier a, enfin, fait référence aux dispositions de la Constitution, qui astreint les anciens chefs d'Etat aux devoirs notamment de réserve.