Ces mesures ressortent du rapport de la commission mise en place par la Ministre du Commerce Extérieur pour examiner les problèmes qui se passaient à l'OCC, rapport remis ce lundi 21 avril à Kinshasa au Ministre Julien Paluku Kahongya satisfait du travail abattu par les délégués de du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et des syndicalistes qui composaient ladite commission qui a travaillé pendant 14 jours.

Les grades de 4.180 agents et cadres de l'Office Congolais de Contrôle-OCC qui avaient déjà passé 5 ans et plus désormais régularisés. Un respect strict de l'article 84 de la convention collective de cet établissement public qui stipule que, ne pourra accéder à un grade, l'agent qui a accompli 5 ans et un cadre qui a fait 6 ans. D'où, tous les agents et cadres qui ont passé 5 ans ou plus doivent avoir leurs grades avant le 1er mai 2025 et qui doivent être affichés à l'OCC.

Mais aussi tous les cadres et agents bénéficiaires des grades de 2018 doivent être notifiés et, dans un délai de 3 mois, le Conseil d'Administration et la Direction Générale ont la mission de digitaliser l'OCC pour permettre la construction des laboratoires ultramodernes certifiés, car la perception manuelle des taxes favorise le détournement.

Désormais, chaque agent et cadre de l'OCC doit avoir une fiche de cotation, car l'octroi des grades ne doit pas se baser uniquement à l'ancienneté, a ajouté le Ministre du Commerce Extérieur attendu le 2 mai prochain à la Direction Générale de l'Office Congolais de Contrôle-OCC où il aura une communication importante à l'endroit des agents et cadres de cet établissement public qui a la mission d'effectuer des contrôles de qualité, de quantité et conformité de tous ce qui entrent et sortent de la RDC.