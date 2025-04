Rwanda: Kigali - Faure Gnassingbé en mission de médiation auprès de Kagame

Après l'étape de Kinshasa où il a été reçu par Félix Tshisekedi, le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, a effectué hier lundi 21 avril, une mission diplomatique à Kigali pour des consultations avec le Président Paul Kagame.

A Kigali, le Président togolais aura à évoquer les causes, les conséquences et les implications des différents acteurs régionaux dans le conflit armé dans l'Est de la RDC. En tant que médiateur de cette crise, cette démarche du Chef de l'État togolais vise à poser les bases d'un dialogue constructif et de réconciliation durable pour une résolution pacifique de cette crise qui secoue la région des Grands Lacs.

Selon une note de la présidence de la République togolaise, Faure va réaffirmer sa disponibilité à oeuvrer avec toutes les parties prenantes pour une solution durable aux tensions persistantes entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo et faciliter la redynamisation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Ce déplacement à Kigali marque une étape supplémentaire dans l'engagement du Président Faure Gnassingbé à oeuvrer pour une solution diplomatique inclusive. Selon la Présidence togolaise, le médiateur entend encourager une redynamisation des relations bilatérales entre Kinshasa et Kigali, en facilitant le retour à une coopération stable et amicale.

Réputé pour ses efforts diplomatiques en Afrique, Faure Gnassingbé multiplie les initiatives en faveur de la stabilité régionale, notamment à travers des consultations régulières sur les enjeux de sécurité, de paix et d'intégration continentale.