Congo-Kinshasa: Situation alarmante dans l'est de la RDC, Yolande Elebe à Paris pour soutenir le concert « Solidarité Congo » en faveur des enfants victimes

Une délégation du gouvernement congolais séjourne en France pour participer et soutenir le concert caritatif dénommée « Solidarité Congo » prévu mardi 22 avril 2025 dans la salle Accord Aréna à Paris dans le cadre du soutien aux enfants victimes d'agression rwandaise en République démocratique du Congo.

« La Ministre de la culture, arts et patrimoines ainsi que plusieurs autres membres, représentants des cabinets ministériels et autres institutions venues de Kinshasa ainsi que des représentations diplomatiques congolaises dans le monde ont effectué le déplacement de la France pour soutenir les grandes stars de la musique qui vont partager la scène en guise de soutien aux enfants victimes de l'agression rwandaise et aussi pour réclamer la paix dans l'Est du pays », confirment des sources gouvernementale.

De leur côté, les organisateurs de cet évènement ont révélé les grands noms de la scène musicale internationale et congolaise qui ont pris l'engagement d'y participer pour la cause de la RDC où les enfants et les femmes sont les premières victimes de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu.

« Gims, Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha, Guy2bezbar, Stefflon Don, Soolking, Gazo, Singuila, Reddy Amisi, Moise Mbiye, Gaz Mawete tant d'autres stars de sont attendus pour cet évènement. Plusieurs artistes ont décidé d'agir face à ce conflit et de sensibiliser à la situation des enfants. Comment ? En participant à ce grand concert caritatif à l'Accor Arena de Paris », a soutenu le communiqué de la "Team Héros", structure organisatrice.

Et de déplorer : « Le secteur éducatif est « directement impacté » par ce conflit. Alors que « des écoles ont été réduites en cendre ou endommagées, d'autres sont devenues camps de refuge ».

Organisé par la "Team Héros" en partenariat avec "Give Back Charity", deux associations de la diaspora africaine de cause humanitaire, Solidarité Congo » est un grand événement musical et solidaire organisé au profit de l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance), afin de soutenir les enfants victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo.

« Solidarité Congo n'est pas un simple concert caritatif mais c'est un cri du coeur, une réponse artistique et fraternelle à la détresse des enfants victimes de la guerre dans l'Est de la RDC », ont précisé les organisateurs. Et de conclure : « C'est une manière de porter une voix souvent ignorée dans le respect de toutes les mémoires, de toutes les douleurs, et de toutes les luttes pour la dignité humaine »