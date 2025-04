La 40ème réunion ordinaire du Conseil des Ministres, présidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi 18 avril à Lubumbashi, a été marquée par des discussions cruciales concernant l'amélioration des conditions de vie des Congolais, le développement économique et la situation sécuritaire du pays.

Au coeur des échanges, la 37ème session du Conseil National du Travail, qui se tiendra du 21 au 24 avril, a été saluée par le Chef de l'État. Insistant sur la nécessité de dépasser le simple cadre institutionnel, le Président a appelé à des mesures concrètes pour renforcer le pouvoir d'achat, garantir la dignité des travailleurs, encadrer l'emploi des étrangers et consolider la protection sociale. L'augmentation du Salaire Minimum Garanti (SMIG) devra prioritairement bénéficier aux plus vulnérables. La Première Ministre a été chargée de veiller à ce que le futur SMIG soit adapté aux réalités du marché et aux besoins vitaux des travailleurs.

Sur le plan économique, le Président a rappelé l'importance des corridors de développement, insistant sur leur rôle vital pour dynamiser l'économie, renforcer l'intégration régionale et améliorer le quotidien des populations.

La modernisation de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi et la construction d'un centre médical ultramoderne, le premier de cette envergure en Afrique Centrale, ont été présentées comme des initiatives clés de cette transformation structurelle. Un Comité national de suivi du développement des corridors sera mis en place pour piloter ces projets.

La Première Ministre a également mis en lumière le lancement de la cartographie du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, attendu depuis plus de trente ans, qui fournira des données fiables pour une planification efficace du développement. Elle a aussi annoncé le réengagement du pays dans la Convention du Cap Town, relative aux garanties internationales sur des équipements mobiles et matériels aéronautiques, ce qui devrait faciliter le désenclavement et le développement de plusieurs secteurs.

Concernant la situation sur le territoire, le Vice-Premier Ministre de l'Intérieur a fait état d'un calme général, tout en soulignant l'activisme de groupes armés dans certaines zones du Haut-Katanga et les conséquences dévastatrices des récentes pluies diluviennes dans plusieurs provinces. Des mesures urgentes ont été décidées pour la gestion des catastrophes, incluant le curage des rivières, la démolition de constructions illégales et la mise en place de stocks d'urgence.

Sur le front sécuritaire, le Vice-Premier Ministre de la Défense a informé de l'intensification des opérations militaires dans l'Est du pays et du démantèlement de bastions de la milice Mobondo près de Kinshasa.

La situation épidémiologique, présentée par le Ministre de la Santé, montre une tendance à la baisse des cas suspects de Mpox et de choléra au niveau national, bien que des préoccupations persistent dans certaines provinces. L'attaque d'un hôpital au Nord-Kivu par des occupants a été déplorée.

Dans le domaine de l'éducation, le Conseil a pris acte de l'installation d'une commission interministérielle chargée d'élaborer la Politique nationale de l'éducation inclusive, visant à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous les enfants.

La célébration de la Journée Internationale du Travail le 1er mai aura pour thème national « Unis et solidaires pour la résilience en République Démocratique du Congo » et sera marquée par une dimension patriotique et la décoration de travailleurs méritants.

Le lancement des activités de la RDC à l'Exposition universelle 2025 d'Osaka, où le pays présentera ses atouts sous le thème « Inspirer des vies, connaître des vies et sauver des vies », a également été annoncé.

Enfin, la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse le 3 mai sera l'occasion d'un forum national sur les défis du journalisme congolais face à l'intelligence artificielle et à la désinformation, dans un contexte d'agression rwandaise.

Le Conseil a également approuvé le relevé des décisions de sa précédente réunion et adopté deux projets de loi majeurs : l'un portant sur les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège, et l'autre portant création du Tribunal Pénal Economique et Financier (TPEF), marquant une étape importante dans le renforcement de la justice et de la lutte contre la criminalité économique.

En conclusion, le Président de la République a adressé ses voeux de joyeuses fêtes de Pâques à la communauté chrétienne, avant de lever la séance.