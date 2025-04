Congo-Kinshasa: À New York, une conférence en l'honneur de Lumumba illustre la résurgence de sa pensée aux États-Unis

Alors que les célébrations du centenaire de la naissance du héros national congolais Patrice Lumumba approchent, la Maison Française de l'université de Columbia a décidé d'organiser une conférence en son honneur, malgré un contexte des plus tendus, en raison notamment des pressions de l'administration Trump. Traversant une crise sans précédent, la fameuse université new-yorkaise a donné un coup de projecteur supplémentaire à l'ancien Premier ministre, dont la philosophie vit une résurgence de ce côté de l'Atlantique.

Les portails en fer gigantesques sont surveillés de près. Pour entrer sur le campus mythique de Harlem, il faut désormais montrer patte blanche, laisser-passer et pièce d'identité à la main. Depuis plusieurs mois, l'ambiance y est extrêmement tendue et des centaines d'agents de sécurité sillonnent les lieux. « C'était un espace de libre-pensée, de discussion. Maintenant, on est contrôlé, sous une chape de plomb, s'exaspère Cynthia Jones, ancienne doctorante en études africaines. Mais cette conférence sur Lumumba vient donner un bol d'air, crée un îlot de liberté, d'opposition à la politique répressive de la direction de l'université. Un sacré pied de nez ! »

Durant toute une journée, discussions, échanges entre chercheurs de différents domaines, mais également entre passionnés et de nombreux jeunes se succédant à la Maison Française, en plein coeur du campus, pour parler de Patrice Lumumba, de son histoire, mais aussi et surtout de son héritage, dans une Amérique crispée comme jamais.

« Cet hommage à Lumumba était incontournable, on se devait de le faire encore plus dans un contexte actuel où les études africaines sur le campus sont fortement menacées, explique Aude Tournaye, organisatrice de l'événement. Son message résonne encore aujourd'hui, avec tout le contexte actuel aux États-Unis, où l'on attaque les sciences humaines de plein fouet, mais aussi avec la répression et les occupations que l'on observe un peu partout dans le monde. La parole de Lumumba a un fort écho, et c'était vraiment intéressant de voir autant de personnes venir aux événements, de tous âges et de tous horizons. »

Avec plus de 250 personnes, la conférence a été une grande réussite, ce qui vient également montrer que la parole de l'ancien Premier ministre est encore très entendue, et analysée de près au pays de l'Oncle Sam.

Lumumba, figure forte du New York des luttes sociales

En se promenant dans Harlem, le quartier où le campus se situe, et en flânant dans les commerces locaux, nombreux sont en effet les t-shirts et posters sur lesquels on trouve des portraits de Malcolm X, mais aussi de Patrice Lumumba, dont la cote n'a jamais vraiment baissé dans LE lieu central des grandes luttes sociales de New York, où il a séjourné à plusieurs reprises.

« La présence de Lumumba dans les réflexions sur la question de l'Afrique et de son développement, dans le milieu universitaire américain, mais aussi chez les étudiants et les personnes qui s'intéressent à la question, est assez importante, précise le Sénégalais Baba Badji, chercheur à l'université de Rutgers. Notre rôle à nous, c'est de continuer à faire parler de sa pensée, de ses actions, car ce qu'il a fait doit nous servir aujourd'hui pour continuer à se battre pour une société plus égalitaire. »

Présents dans environ 300 programmes universitaires à travers le pays, les cours sur les actions historiques de Lumumba suscitent un vif intérêt, comme le précise le professeur congolais Didier Gondola, de la célèbre John Hopkins University de Baltimore. « C'est une personnalité incontournable et son nom, aux côtés de celui de Kwame Nkrumah par exemple, sont centraux dans la réflexion sur la question africaine, mais pas seulement, précise-t-il. Dans certains de mes cours, Lumumba est incontournable, et le fait de discuter, d'échanger avec des gens de profils et d'horizons variés, montrent que son message est universel, et qu'il résonne encore plus aujourd'hui, dans une société qui traverse une crise très profonde. »

Le nom de Lumumba est ainsi, de fait, sur de plus en plus de lèvres, et dans les réflexions sur la question sociale de lutte contre la classe dominante. « Il est mort il y a plus d'un demi-siècle, mais son esprit est toujours bien vivant, bien ancré dans la société actuelle, affirme Yedidya Zohore, en master à Columbia et membre de l'association des étudiants congolais de la faculté. On parle beaucoup de lui entre étudiants, entre jeunes, encore plus aujourd'hui avec les tensions et les menaces sur la démocratie qui pèsent sur les États-Unis. Son message traverse les époques, les âges, et il faut continuer de passer le flambeau. »

Georges Nzongola-Ntajala, ancienne figure de l'opposition congolaise, installé aux États-Unis depuis plus de 50 ans et actuellement professeur à l'université de Caroline du Nord, conclut la journée d'hommages sur une note d'espoir : « Ses luttes et son abnégation doivent continuer à servir d'exemple, aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. »