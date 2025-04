Sénégal: Ross-Béthio - Des jeunes et des femmes formés aux nouvelles techniques avicoles

Ross Béthio — Des femmes et des jeunes s'activant dans l'aviculture, à Ross Béthio (nord), ont bénéficié, lundi, d'une formation sur de nouvelles techniques visant à les accompagner dans le développement d'un secteur avicole "sain et plus rentable", a constaté l'APS.

"L'aviculture est devenue aujourd'hui une activité très pratiquée dans la zone nord, plus particulièrement dans la commune de Ross Béthio. C'est pourquoi nous avons initié cette formation pour les jeunes et les femmes", a expliqué, Alioune Mbaye, le représentant du maire et président du Groupement d'intérêt économique (GIE) des éleveurs de Ross Béthio.

M. Mbaye s'exprimait au terme d'une session de formation initiée par la mairie, en collaboration avec la Réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal (RBTDS).

Il s'agit selon lui, de montrer comment entretenir et nourrir les poussins et mettre l'accent sur des techniques spécifiques pour pousser les jeunes et les femmes à gagner davantage d'argent dans leur activité d'élevage avicole.

Pour M. Mbaye, c'est une occasion pour les bénéficiaires d'être outillés dans diverses techniques qu'ils pourront mettre en pratique.

Aminata Sall, la coordonnatrice de la Réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal (RBTDS), a, pour sa part, indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la biodiversité qui est un enjeu majeur.

"Pour une aviculture rentable, il faut spécifiquement envisager un environnement sain pour les poussins et avoir des outils techniques pour diagnostiquer les maladies qui pourront les affecter. Les aviculteurs doivent aussi participer à la salubrité des poulaillers qui reste un aspect fondamental pour le secteur", a-t-elle estimé.

Aminata Sall a souligné que la RBTDS joue un rôle important pour la préservation de la biodiversité et la gestion de la faune et de la flore.