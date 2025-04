Afrique du Nord: Le Forum international des universités frontalières algéro-tunisiennes (5+5) à El Tarf

EL TARF — Le Forum international des universités frontalières algéro-tunisiennes (5+5), placé cette année sous le thème "Perspectives de coopération pour une meilleure visibilité internationale", s'est ouvert, lundi, à l'Université Chadli-Bendjedid d'El-Tarf.

Des directeurs d'universités et des représentants d'établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des professeurs chargés des classements académiques et de la visibilité internationale des universités des deux pays, participent à ce rendez-vous scientifique de 2 jours.

Le directeur de l'Université d'El Tarf, le Pr Benchohra Choul, a souligné, dans une allocution d'ouverture, "l'importance de ce Forum qui consolide la coopération universitaire et scientifique, et qui vise à améliorer le classement des universités, à promouvoir les publications scientifiques conjointes et à développer des projets de recherche à dimension internationale".

De son côté, le coordinateur des universités frontalières algériennes, le Pr Mohamed Manaâ, également directeur de l'Université Badji-Mokhtar d'Annaba, soulignant que cette rencontre "procède de la série d'initiatives communes lancées depuis novembre 2022", a passé en revue les principaux résultats de la coopération entre les universités frontalières algériennes et tunisiennes, notamment la signature de conventions de partenariat, l'organisation d'ateliers et de Forums scientifiques et le lancement de la plateforme numérique "Rawabet" (Liens).

Il a également appelé à "l'impulsion des programmes de formation conjoints dans les domaines de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables et du développement durable", ainsi qu'à "l'encouragement de la publication scientifique collaborative et à l'amélioration du classement des universités dans les grands classements internationaux".

Le coordinateur des universités frontalières tunisiennes, et recteur de l'Université de Jendouba, le Dr Hicham Sebaï, s'est, quant à lui, félicité, de la tenue de ce Forum à l'université d'El Tarf, considérant cette dernière comme "une plateforme importante pour consolider le partenariat académique entre les universités algériennes et tunisiennes".

Pour le Dr Sebaï, le thème de la rencontre "reflète la volonté des deux pays de parvenir à une meilleure visibilité internationale de leurs universités". Il a ajouté que "la coopération frontalière est un levier stratégique pour une intégration dans les réseaux scientifiques mondiaux", saluant le succès de plusieurs initiatives conjointes telles que les ateliers d'entrepreneuriat étudiant et les rencontres scientifiques bilatérales.

Le Forum se poursuivra durant deux jours pour donner lieu à des débats scientifiques et des ateliers visant à formuler des recommandations pratiques pour renforcer la coopération académique et la recherche afin de soutenir la présence des universités algériennes et tunisiennes sur la scène internationale.

Notons que les universités Chadli Bendjedid (Tarf), Badji Mokhtar (Annaba), Mohamed Cherif Messaâdia (Souk Ahras), Cheikh Larbi Tebessi (Tebessa), Martyr Hamma Lakhdar (El Oued), côté algérien, et les universités de Jendouba, de Gafsa, de Sousse, de Sfax et de Kairouan, côté tunisien, participent au Forum.