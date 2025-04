Afrique de l'Ouest: Inclusion financière dans l'Umoa - Le Conseil des ministres adopte un nouveau cadre de politique et stratégie régionale

Le Conseil des Ministres de l'Umoa a adopté, au cours de sa session ordinaire du 3 avril 2025 tenue à Dakar, un nouveau document-cadre de politique et de stratégie régionale d'inclusion financière dans l'Uemoa.

Selon un communiqué de presse, cette initiative, succède à la première Stratégie régionale d'inclusion financière, approuvée en juin 2016, à Lomé, dont la mise en oeuvre a permis des avancées notables.

Pour rappel, explique-t-on, l'inclusion financière vise à permettre à toutes les différentes couches de la population de l'Union d'avoir accès, à des coûts abordables, aux services financiers de base, nécessaires pour leurs activités quotidiennes.

A la faveur des actions réalisées par les Etats et la Beao, dans le cadre de la première Stratégie, la proportion des adultes détenant un compte auprès des Institutions financières de l'Union (taux d'inclusion financière) est passée de 47% en 2016 à 72,3% à fin 2023, se traduisant par 196,4 millions de nouveaux comptes bancaires, de microfinance et de monnaie électronique au cours de la période sous revue.

L'objectif global de la nouvelle stratégie qui sera déployée sur la période 2025-2030 est d'atteindre, renseigne la même source, à l'horizon 2030, un taux d'utilisation de services financiers adaptés et abordables, par au moins 90% de la population adulte de l'Uemoa.

Dans cette perspective, elle propose des actions visant à accroître la disponibilité et l'utilisation efficiente, par les populations de l'Union, d'une gamme diversifiée de produits et services financiers, notamment à travers l'épargne, le crédit et l'assurance.

La nouvelle stratégie a été élaborée par la Bceao, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, à savoir les Etats membres, les acteurs du secteur financier, les partenaires techniques et financiers ainsi que les associations de consommateurs. Elle accorde une attention particulière aux femmes, jeunes, populations rurales, petites et moyennes entreprises/industries (Pme/Pmi), personnes déplacées de force, personnes en situation de handicap et populations à faible éducation financière.

Pour y parvenir, cinq axes stratégiques ont été définis, à savoir consolider le cadre légal de supervision et de protection des consommateurs de services financiers ; poursuivre l'assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance ; promouvoir l'innovation financière et la disponibilité de services de financement formels ; améliorer l'éducation financière des populations cibles ; exploiter le potentiel des données et favoriser le partage d'informations pour une meilleure connaissance du marché et la définition de politiques d'inclusion financière cohérentes.

«La mise en oeuvre coordonnée du plan d'actions de la stratégie contribuera à relever les défis persistants liés à l'inclusion financière des populations de l'Uemoa principalement, l'adaptation des mécanismes de supervision des activités bancaires et financières aux innovations technologiques, le développement d'une offre adaptée et responsable de services financiers ainsi que le renforcement de la protection des consommateurs et de la culture financière », lit-on dans le document. Selon la Bceao, l'engagement de l'ensemble des acteurs sera déterminant pour atteindre d'ici 2030, un niveau d'inclusion financière garantissant à chaque citoyen de l'Uemoa un accès équitable aux services financiers.