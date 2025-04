Madagascar: Ambassade malgache à Paris - Rija Rajohnson n'est plus

C'est une onde de choc qui a traversé les cercles diplomatiques et politiques malgaches ce lundi : l'Ambassade de Madagascar en France a annoncé avec une profonde tristesse le décès Rija Rajohnson, ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Madagascar en France, également accrédité auprès du Saint-Siège, de la Principauté de Monaco, de l'Espagne, du Portugal et d'Israël. Figure du service public et acteur engagé du développement économique, Rija Rajohnson laisse derrière lui une empreinte au sein de l'administration malgache. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Marseille, il débute sa carrière en France, au Chantier Naval de La Ciotat, avant de gravir les échelons dans le secteur privé, notamment au sein de la Société Marseillaise / Tranombarotra ROSO. Son retour au pays marque le début d'un engagement au service de l'État malgache.

Il a occupé successivement plusieurs fonctions : directeur général de l'Industrie au ministère de l'Industrialisation et du Tourisme (1990-1991), conseiller permanent à la Primature (1987-1989), puis ministre des Eaux et Forêts de 1997 à 2002. Administrateur à la Banque centrale, il est également nommé directeur de cabinet à la Présidence de la Transition entre 2011 et 2014. Homme aux multiples facettes, il s'illustre aussi dans l'entrepreneuriat, selon le communiqué de l'ambassade malgache à Paris, fondant plusieurs entreprises dans la confection, l'exportation et l'hôtellerie entre 2003 et 2011.

En 2020, il est nommé ambassadeur, représentant Madagascar avec dignité dans plusieurs capitales stratégiques. La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion. Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, lui a rendu un hommage appuyé : « Je viens d'apprendre avec beaucoup de peine le décès de l'Ambassadeur de Madagascar en France, M. Olivier Rija Rajohnson. Il fut le premier responsable malgache à me recevoir sitôt après ma nomination. J'avais noué avec lui au fil des années des relations étroites, tant professionnelles que personnelles », a-t-il publié.

Son engagement ne s'arrête pas aux fonctions officielles. Rija Rajohnson participe activement à des actions d'intérêt général : membre du Comité de Réhabilitation du Palais de la Reine au Rova d'Antananarivo en 2019, représentant le président de la République, membre de l'ECTI à Paris depuis 2015, et figure respectée de la vie associative à Montrouge. L'annonce de sa disparition endeuille non seulement le corps diplomatique mais aussi tous ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin. La rédaction de Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille endeuillée.