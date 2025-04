Madagascar: Adduction d'eau potable - 1285 ménages bénéficiaires à Anjozorobe

L' Association Amitié Madagascar Ile de France (AMIF) a procédé à l'inauguration d'un projet majeur visant à améliorer l'accès à l'eau potable. Il s'agit d'un réservoir de 15m3 et la mise en place d'un réseau de distribution alimentant des bornes fontaines et des lavoirs déjà existants. Cette infrastructure permettra à 1285 ménages d'Antanetibe, Alakamisy .. d'avoir un accès à l'eau potable de façon permanente. » C'est avec une immense joie et une profonde fierté que nous inaugurons cette belle réalisation pour la commune d'Anjozorobe. C'est le fruit d'une collaboration fructueuse, témoin de notre engagement commun « , selon Denis Briche, président de l'AMIF.

Des campagnes de sensibilisation à l'utilisation responsable de l'eau et à l'hygiène ont été également menées pour inciter l'implication de la population locale. Ainsi, des comités de gestion et des techniciens de maintenance ont été formés. Avec ses 18 années d'expériences à Madagascar, l'AMIF a encore une fois réitéré ses engagements à améliorer les conditions de vie des communautés, à la durabilité environnementale et à la santé publique. L'AMIF n'a pas manqué de remercier les partenaires et bénévoles qui ont participé à la réussite de ce projet. Elle a appelé la commune d'Anjozorobe à assurer la bonne gestion de l'infrastructure fraîchement inaugurée.