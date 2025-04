Madagascar: PFL - FC Rouge s'impose mais rate le top 8, suspense pour Uscafoot et Mama FC

La 11e et dernière journée de la phase régulière de la World Cola PFL 2024 s'est achevée ce week-end, scellant le sort des équipes en lice pour les play-offs. Si les sept premières places étaient déjà acquises, le dernier ticket qualificatif pour les quarts de finale reste en jeu, et tout se jouera lors du match en retard entre Fosa Juniors et Uscafoot.

Cette ultime journée a livré des rencontres animées. AS Fanalamanga a consolidé sa première place en s'imposant 2-0 face à Uscafoot, qui reste dans l'incertitude. Fosa Juniors FC a pris le meilleur sur Cosfa (3-2), tandis que Disciples FC a dominé CFFA 3-0. Mama FC et Elgeco Plus se sont neutralisés (0-0), et FC Rouge a signé une victoire spectaculaire 5-3 contre AS Avenir St Anne. Enfin, Ajesaia a écrasé Tsaramandroso FC 7-2. Après cette 11e journée, AS Fanalamanga termine en tête avec 25 points, mais Fosa Juniors FC pourrait le dépasser en cas de victoire lors de son match en retard. Disciples FC et Elgeco Plus complètent le top 4 inchangé. Dans la course au top 8, Mama FC et FC Rouge terminent à égalité de points, mais FC Rouge est éliminé, sa différence de buts étant insuffisante. Uscafoot peut encore espérer grâce à son match en retard.

Décisif

Le dernier ticket pour les quarts de finale se jouera ce dimanche 27 avril lors du match en retard de la 2e journée entre Fosa Juniors FC et Uscafoot. Une victoire de Fosa Juniors assurerait la qualification de Mama FC et propulserait Fosa en tête du classement. En revanche, un succès d'Uscafoot lui offrirait la 8e place au détriment de Mama FC. Le suspense reste entier pour clore cette phase régulière de la PFL 2024.

Classement après la 11e journée :

1- AS Fanalamanga

2- Fosa Juniors

3- Disciples FC

4- Elgeco Plus

5- AJesaia

6- Cosfa

7- Cffa

8- Mama FC

9- FC Rouge

10- Uscafoot

11- AS Avenir St Anne