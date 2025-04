Madagascar: Aéroport international d'Ivato - Des travaux d'extension et d'innovation en cours

Ravinala Airports continue d'innover. À juste un peu plus de trois ans de mise en service, l'heure est déjà à la rénovation pour l'aéroport international d'Antananarivo.

Une manière en somme pour l'entreprise gestionnaire de se conformer à sa principale mission de financer, de rénover et de moderniser les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be.

Tarmac 1

« Des travaux réalisés dans les règles de l'art par plusieurs entreprises de renom afin de garantir la sécurité des opérations, la qualité des infrastructures et la satisfaction des clients », explique-t-on auprès de Ravinala Airports. Ainsi, les travaux de rénovation du Tarmac 1, débutés depuis le 27 janvier se poursuivent et atteignent leur vitesse de croisière. La première phase de ces travaux concerne notamment la construction d'une nouvelle route de service de 400 mètres linéaire environ, et inclut l'installation de nouveaux réseaux techniques et d'un système de drainage des eaux pluviales. Il y a également la reconfiguration et rénovation structurelle du Tarmac afin d'optimiser la fluidité du traitement des opérations aéroportuaires et d'augmenter la durabilité de l'infrastructure. Avec un investissement de 6,5 millions d'euros, ces travaux sur le Tarmac 1 seront achevés d'ici fin juillet 2025.

Réseau hydrant

En parallèle avec les travaux du Tarmac 1, Ravinala Airports procède également avec TotalEnergies aux travaux de rénovation du réseau hydrant. L'objectif est de renforcer la qualité de l'alimentation en kérosène des avions, en garantissant la fluidité et la sécurité des opérations. À ce jour, les travaux sur le réseau hydrant sont à 40 % de leur avancement, et seront achevés d'ici août 2025. La nouvelle installation offrira une plus grande flexibilité car contrairement à l'ancienne, qui ne comptait qu'une seule tranchée de tuyauterie, celle-ci disposera de deux lignes, permettant une utilisation simultanée pour une meilleure flexibilité des opérations.

Arrivées domestiques

L'innovation est également de mise au niveau du terminal national. En effet, les travaux de rénovation de la zone arrivée de l'ancien terminal international sont également en cours, en vue d'y transférer le traitement des arrivées domestiques d'ici juin 2025. Ce transfert permettra de lancer les travaux du terminal domestique actuel, qui sera transformé en un terminal dédié exclusivement aux départs des vols nationaux, avec de nouveaux commerces et un espace plus large pour le confort des passagers. La capacité du terminal national sera doublée. L'investissement pour ce projet, dans son ensemble, s'élève à près de 1 million d'euros. Les travaux devraient s'achever d'ici le 31 mai 2025, date à laquelle ce terminal sera prêt à accueillir les arrivées des vols nationaux.

Projets stratégiques

En somme, Ravinala Airports mise plus que jamais sur la satisfaction des usagers et des acteurs du secteur aérien. « Les travaux de rénovation du Tarmac 1, du réseau hydrant associé, de la zone arrivée de l'ancien terminal international, du terminal domestique, de l'Aéroport International d'Antananarivo sont des projets stratégiques visant à améliorer l'efficacité des infrastructures aéroportuaires et à fluidifier le traitement des vols, tout en garantissant une meilleure gestion environnementale et une qualité de service optimisée », explique Sandrine Rahantamalala, responsable du département communication et relations publiques de Ravinala Airports. Grâce à ces infrastructures renouvelées et modernisées, l'aéroport international d'Antananarivo sera prêt à accueillir le million de touristes par an fixés dans les objectifs de l'Etat.