Madagascar: 50e RNS 2025 - GNVB crée la surprise, les titres partagés, la fête au rendez-vous !

Sous un beau temps, la Rencontre Nationale Sportive a réuni ses habitués pendant le week-end de Pâques 2025 à Vichy dans un esprit de fraternité, d'amitié et de camaraderie qui fait sa renommée. La RNS 2025 a une nouvelle fois mis le sport et la culture à l'honneur. Au-delà des compétitions, la RNS est aussi un lieu privilégié de retrouvailles pour les anciens des équipes nationales. De nombreuses figures du sport malgache, toutes disciplines confondues, avaient fait le déplacement. Parmi elles, on a pu croiser Ali Kamé, Eliane Saholinirina, Lucas Andriamasilalao, Natacha Randriantefy, Rija Lahonton, M'Madi Mathyas, Tiry Lahimiaro, Faneva Ima, Voavy Paulin, Fetra Ratsimiziva et bien d'autres athlètes.

Football : AS Baobab, OIM et Barea 63 triomphent

Plus de 1000 licenciés ont participé aux tournois de football de la RNS. 55 équipes se sont engagées. Pour le football à 7, Barea 63 de Clermont a été sacré face à l'US Mada à l'issue de la séance de tir au but par 3 à 1. Chez les séniors, la formation de l'OIM. Lucas et sa bande se sont imposés par 2 buts à 0 contre PNG. Du côté des vétérans, l'AS Baobab renoue avec le titre après avoir battu l'ASGM, tenant du titre à l'issue de la séance de tir au but par 5 à 3, si les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 partout lors du temps réglementaire.

Basket : Nixyo garde son titre et Makoala sacré chez les hommes

Une fois de plus, les finales au Palais des Sports de Vichy n'ont pas déçu. Chez les hommes, c'est l'équipe de Makoala, emmenée par Rija Lahonton, qui a remporté le titre aux dépens de Mamba. Ils se sont imposés par 40 à 38. Chez les dames, c'est le remake de la finale de 2024 et qui s'est soldée sur le même résultat. Il a fallu passer aux prolongations pour que la formation de Nixyo s'impose. C'est sur le score de 24 à 22 que la troupe Liantsiky Bodo Ramanoelina a privé Marion Rasolofomanana et ses coéquipières du titre.

Volley-ball : GNVB crée la surprise, Grenoble fait son come-back

Les titres ont changé de main que ce soit chez les hommes ou du côté des dames. Grenoble a ravi le trophée du côté de dames en battant JSA au tie-break. La surprise est la victoire de la Gendarmerie Nationale Volleyball (GNVB) chez les hommes. La bande à Manou a été sacrée devant l'AEOM de Toulouse, championne en titre. C'est par deux sets à zéro, (25-19 et 25-20) que les multiples champions de Madagascar remportent leur premier titre à la RNS.

Foulées d'or 5km : 172 participants au rendez-vous

La nouveauté de la RNS 2025, c'est la course de 5km. Malgré le défi de la distance, les 172 participants ont affiché une belle satisfaction. Petits, jeunes et moins jeunes ont pris part à cette épreuve populaire, chacun à son rythme, en courant ou en marchant. L'important n'était pas la performance, mais le plaisir partagé sur le parcours.

Tennis de table : une affluence de participants

Quelle ambiance autour des tables de ping-pong à la RNS ! Plus qu'un sport, c'est un vrai moment de partage et de convivialité, où l'esprit familial et la camaraderie priment entre tous les joueurs. Cet état d'esprit unique attire de plus en plus de monde : le nombre de participants ne cesse de grimper d'édition en édition. La preuve ? Ils étaient 41 à avoir participé à l'édition de 2024, cette année, ils sont plus de soixante. Ce sont les dires de Rado Raliterason, responsable du tennis de table.

Tennis : Jerry égal à lui même

Pour le tournoi de tennis, en première série, Jerry Ramilison garde son titre chez les hommes. Pour les dames, c'est Aurlane Rakotoarivony qui a été sacrée. Dans le tournoi du double, le duo Safidisoa et Miotisoa a battu Frederic et Niaina. Cette année, ils étaient 37 à participer au tournoi de tennis de la RNS.