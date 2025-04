Afrique: Alefa Jeunes Talents - La jeunesse franco-africaine mise à l'honneur cette semaine

Un dialogue vibrant entre l'Afrique et la France se tiendra demain au Palais d'Andafiavaratra, haut lieu historique d'Antananarivo, devenu pour l'occasion le point de rencontre entre jeunes talents, figures influentes et autorités des pays participants.

À l'occasion de la visite d'État du président Emmanuel Macron à Madagascar, la French-African Foundation organise « Alefa Jeunes Talents ! », un événement consacré à la jeunesse, à la créativité et aux liens profonds unissant la France et l'Afrique. Ce rendez-vous marquera également un temps fort dans l'agenda de la Fondation : l'annonce officielle de la promotion 2025 de son programme emblématique, les « Young Leaders ».

Placée sous le double haut patronage des présidents Emmanuel Macron et Andry Rajoelina, cette nouvelle édition s'inscrit dans un contexte de ferveur sans précédent, avec plus de 6 000 candidatures provenant de 45 pays africains. À Antananarivo, plus de 250 invités sont attendus, dont une centaine de jeunes talents issus des quatre coins de Madagascar. Chefs d'entreprise, artistes, acteurs de la société civile et décideurs politiques y partageront la scène avec les deux chefs d'État pour une discussion tournée vers les grands défis du monde contemporain : leadership, innovation, culture, coopération géopolitique.

Des talents à l'honneur

Certes, « Alefa Jeunes Talents ! » se veut être un forum d'idées. Et plus encore, l'événement sera une immersion dans la vitalité artistique malgache. La compagnie Rary, sous la direction d'Ariry Andriamoratsiresy, présentera Tonga Vahiny, une création originale mêlant danse et musique, hommage vibrant à l'hospitalité et à la mémoire. La parole slamée, portée par le collectif Madagaslam, résonnera quant à elle en clôture, dans une performance inédite écrite pour l'occasion. Les arts visuels seront également à l'honneur, grâce aux oeuvres des artistes MatLi et Naty Kaly. Inspirées par les thèmes de la jeunesse, de l'identité et du souvenir, leurs créations habilleront le décor d'une émission spéciale coproduite avec TVM et TV5 Monde, animée par la journaliste franco-grecque Nidhya Paliakara, figure reconnue de la scène médiatique africaine.

Place aux jeunes

Derrière ce rendez-vous se dessine la volonté de la French-African Foundation de faire émerger une nouvelle génération de décideurs ancrés dans leur époque, capables de porter une vision commune pour l'avenir de l'Afrique et de la France. Créée en 2019, la Fondation tisse année après année un réseau panafricain d'acteurs publics, privés, associatifs et culturels, liés par des valeurs d'excellence et de responsabilité. A noter que la sélection de la promotion 2025 repose sur un jury éclectique composé de personnalités influentes venues des deux rives.

On y retrouve, entre autres, des ministres, diplomates, entrepreneurs, dirigeants d'institutions internationales, ainsi que des figures de la culture et des médias, tous engagés en faveur de l'émergence de talents africains. Si l'événement est porté par la vision de la French-African Foundation, il est aussi rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires institutionnels et privés. Tous partagent une même conviction : investir dans la jeunesse, c'est miser sur la force la plus précieuse pour bâtir les ponts de demain. Ce 23 avril, à Antananarivo, ce ne seront pas seulement deux présidents qui prendront la parole. Ce sont des centaines de jeunes qui feront entendre leur voix, affirmant par leur présence et leur créativité qu'ils sont prêts à prendre toute leur place dans les transformations en cours.