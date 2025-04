Tunisie: Le pays aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

La Tunisie prend part aux réunions de printemps annuelles organisées par le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiennent cette année à Washington du 21 au 26 avril 2025.

Le ministre de l'Économie et de la Planification ainsi que gouverneur de la République tunisienne auprès de la Banque mondiale, Samir Abdelhadidh, participe aux séances officielles et séminaires de ces réunions, prévues du 23 au 25 avril 2025. Les discussions se concentreront sur les principaux enjeux économiques mondiaux, ainsi que sur les défis de développement auxquels font face de nombreux pays à travers le monde.

En plus de sa participation aux sessions plénières, le ministre aura plusieurs rencontres bilatérales avec des homologues et des responsables d'organismes financiers internationaux et régionaux. Ces échanges visent à approfondir la coopération financière de la Tunisie avec les principales institutions internationales et à promouvoir des solutions innovantes pour relever les défis économiques mondiaux.

Les réunions de printemps 2025 réuniront des leaders gouvernementaux, des acteurs du secteur privé, des représentants de la société civile ainsi que des experts académiques, tous engagés dans des discussions visant à explorer des solutions globales face aux défis mondiaux.

Parmi les événements majeurs, figurent la réunion du Comité de développement et du Comité international des affaires monétaires et financières, ainsi que plusieurs forums sur le développement international, l'économie mondiale et les marchés financiers, comme l'indique le site de la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale.