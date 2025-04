Algérie: Accidents de la route - 39 morts et 1526 blessés en une semaine

ALGER — Trente-neuf (39) personnes sont décédées et 1526 autres ont été blessées dans 1242 accidents de la route, survenus du 13 au 19 avril en cours à travers le pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec six (06) décès sur les lieux d'accidents et dix (10) blessés, suite à neuf (09) accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 564 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger, Blida et Oran.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont procédé au sauvetage de 432 personnes en situation de danger et à l'exécution de 6057 opérations diverses d'assistance, conclut le communiqué.