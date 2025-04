Algérie: Feux de récoltes - Lancement d'une campagne de prévention dans plusieurs wilayas du sud du pays.

ALGER — Une campagne de prévention et de lutte contre les feux de récolte sera lancée, à partir de ce mardi depuis la wilaya d'Adrar, par la Protection civile, et touchera quelques wilayas du sud du pays, indique un communiqué de cette institution.

Cette campagne, qui s'inscrit en application du programme annuel de prévention et de sensibilisation de la Direction générale de la Protection civile, concernera les wilayas d'Adrar, Timimoune, El Menaa, Ain Salah, El Oued, Béni Abbes, Ouargla, Ghardaïa, Illizi et in Guezzam, où la campagne des moissons débutera vers fin avril ou début mai, précise la même source.

Tout en rappelant que "chaque année, plusieurs feux de récolte sont enregistrés par les unités opérationnelles de la Protection civile générant des pertes importantes, le communiqué fait savoir que "l'analyse des statistiques des cinq dernières années, fait ressortir que plutôt que d'être la conséquence de circonstances imprévues, la majorité de ces incendies résulte de l'inobservation des règles et consignes de prévention".

De même qu'en raison du "manque d'extincteurs et de citernes d'eau ainsi que la méconnaissance, par les agriculteurs et investisseurs agricoles, des principes de la première intervention pour maitriser l'incident, et ce, avant l'arrivée des secours de la Protection civile", est-il ajouté, Aussi, et "dans l'objectif de participer activement à la préservation et la sécurisation la production nationale des céréales, la DGPC, vise à travers cette campagne, à sensibiliser les agriculteurs sur la nécessité de respecter et d'appliquer intégralement les mesures préventives des incendies et sur les dispositions à mettre en place pendant et après l'achèvement du processus de récolte", est-il souligné.

Durant la campagne de moisson, les éléments de la Protection civile accompagneront les agriculteurs pour la mise en place d'un dispositif opérationnel de proximité, doté de moyens d'intervention, visant à maîtriser les incendies dès leur déclenchement et à réduire les pertes ainsi que leur impact économique, contribuant ainsi au renforcement de notre sécurité alimentaire", conclut le communiqué.