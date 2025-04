Algérie: Une stratégie pour améliorer les conditions de scolarisation en cours d'élaboration

TIPASA — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a indiqué, lundi à Tipasa, que les services de son département s'attèlent à l'élaboration d'une stratégie nationale pour améliorer les conditions de scolarisation dans les établissements éducatifs.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Tipasa, M. Sadaoui a indiqué que les services de son ministère travaillaient à l'élaboration d'une stratégie nationale visant "à renforcer et à activer le processus éducatif au sein des établissements scolaires, avec l'implication des parents (d'élèves) et de tous les organismes et institutions sous tutelle".

Concernant sa visite à Tipasa, le ministre a indiqué qu'elle visait à s'enquérir des préparatifs de la prochaine année scolaire (2025-2026), écouter les préoccupations des acteurs du secteur et oeuvrer pour des solutions.

Lors de sa visite, M. Sadaoui, accompagné du wali de Tipasa, Ali Moulai, a procédé à l'inauguration d'une école sur les hauteurs de Gouraya, d'un complexe scolaire dans un nouveau quartier résidentiel de la commune de Sidi Ghilès, et d'une autre école dans la commune de Douaouda, avant de donner le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation sur des phénomènes étrangers aux établissements éducatifs.

A cet égard, le ministre a appelé toutes les parties prenantes à s'engager dans la stratégie du secteur qui vise à "juguler certains phénomènes négatifs" et à "réguler d'autres" tels que la consommation excessive de boissons énergisantes ou le médicament antalgique paracétamol, qui ont des effets néfastes à la santé humaine.

Il a expliqué que "le fait d'alerter les parents sur ce type de phénomènes n'avait pas pour but de les effrayer, mais plutôt d'attirer leur attention sur les risques potentiels, et ce, dans le but d'endiguer certains phénomènes négatifs afin de préserver le processus éducatif".

Le ministre de l'Education nationale poursuivra sa visite de travail par la pose de la première pierre du projet de construction d'un CEM au quartier 1700 logements du programme AADL, dans la commune de Tipasa, l'inspection des travaux de réalisation de deux lycées et d'un CEM dans de nouveaux quartiers résidentiels dans la même commune, ainsi que la pose de la première pierre du projet de construction d'une école primaire dans la commune de Chaiba.