Tunisie: La grève dans le secteur de la santé reportée

Hassan Mezni, secrétaire général de la Fédération générale de la santé, a annoncé le report de la grève générale sectorielle prévue pour le jeudi 24 avril dans divers établissements publics de santé, à la suite d'une séance de négociation entre le syndicat et l'autorité de tutelle.

Dans une déclaration à la radio nationale, le Secrétaire Général de la Fédération a souligné que cette décision est intervenue suite à la réalisation de progrès tangibles sur un certain nombre de points de litiges relatifs notamment à l'amélioration de la qualité des prestations de santé fournies aux citoyens. Au cours de cette réunion, il a également été convenu de revoir certains articles controversés de la loi sur les droits des bénéficiaires des services de santé et la responsabilité médicale, en formant un comité mixte pour les examiner et les reformuler en prenant en considération les droits des différentes parties.

Haassan Mezni a souligné que les deux parties ont convenu de la nécessité de les négociations sur les différentes questions en suspens dans le secteur, dans le cadre d'une approche participative visant à trouver des solutions durables aux préoccupations du personnel médical et paramédical et de tous les agents et les travailleurs exerçant dans le secteur de la santé.