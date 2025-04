Tunisie: Sonede - Plus de trois mille compteurs intelligents seront installés sur l'île de Djerba

Le fort potentiel touristique de Djerba renforce la vulnérabilité de l'île sur le plan hydrique, nécessitant le recours aux ressources en eau non conventionnelles, ce qui s'est traduit par l'aménagement de la première station de dessalement de l'eau de mer en 2018. La pression exercée par le secteur touristique sur les ressources hydriques de l'île qui ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins des insulaires et la préciosité de cette denrée a rendu nécessaire, voire indispensable la rationalisation et le contrôle de la consommation de l'eau sur le réseau de la Sonede.

Intervenant sur les ondes de la radio, Abdelhamid Manja,Président-Directeur Général de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), a souligné qu'au regard de la rareté de ses ressources en eau, l'île de Djerba a été choisie comme modèle pilote pour l'installation de compteurs intelligents dans les zones touristiques qui enregistrent une forte consommation d'eau.

Les avantages de ces derniers sont multiples, a ajouté le responsable de la Sonede. Ils permettent de contrôler le volume de consommation des ménages et des particuliers qui en sont équipés, toutes les heures et ce tout au long de la journée et de relever l'éventuelle présence de fuite au niveau des maisons. « Ces compteurs vont permettre de contrôler la consommation d'eau des abonnés de la Sonede, et de les prévenir de l'existence d'une éventuelle fuite d'eau, ce qui permettra d'intervenir avec la célérité nécessaire afin de la réparer et d'éviter ainsi le gaspillage de l'eau provenant du réseau», a relevé Abdelhamid Manja.

Outre le fait de pouvoir surveiller sa consommation d'eau en temps réel et limiter le gaspillage de cette ressource au niveau des foyers et réduire, également, le coût de la facture, l'installation de ces compteurs intelligents évitera aux agents de la Sonede d'avoir à se déplacer sur place pour procéder au relevé classique de la consommation d'eau, une opération effectuée périodiquement par ces derniers, ce qui va se traduire par un gain précieux de temps.

La Sonede a prévu l'aménagement de plus de 1600 compteurs intelligents sur l'île qui ont été installés dans une première étape dans la zone touristique et le village de Sedouikech, l'objectif étant d'atteindre 3250 compteurs, une opération qui devra s'accompagner en parallèle par la mise à niveau et la rénovation du réseau dans les cités où seront aménagés ces appareils. Ces compteurs permettront ainsi la surveillance et l'anticipation des fuites sur le réseau, sachant qu'une salle d'opération sera opérationnelle 24h sur 24 afin de contrôler la consommation d'eau des abonnés de la sonede qui ont été équipés de compteurs intelligents, les informer de leur consommation en temps réel et recueillir les réclamations.