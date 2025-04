Congo-Kinshasa: Play-offs de la Linafoot/1 - DCMP croisera Mazembe en deuxième journée

La Ligue nationale de football (Linafoot) a officiellement publié, le 19 avril à Kinshasa, le calendrier de la manche aller des play-offs de la 30e édition du Championnat national de football. Le coup d'envoi de cette étape ultime de la compétition nationale majeure du ballon rond est fixé au 23 avril sur deux sites choisis : Kinshasa et Lubumbashi.

Dès la deuxième journée, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi affrontera, le 27 avril au stade des Martyrs, à Kinshasa, le Daring club motema pembe (DCMP). Le derby lushois entre Mazembe et le FC Saint Eloi Lupopo est programmé au stade Mazembe, le 8 mai. Un duel très attendu entre le premier et le deuxième du Groupe A. Quant au derby de la capitale entre V.Club et DCMP, il est prevu pour le 1er mai.

Maniema Union incertain pour la suite de la compétition

Solide leader du Groupe B au terme de la phase classique, l'AS Maniema Union devra s'opposera, le 9 mai au stade des Martyrs, à Kinshasa, au DCMP, selon le calendrier des rencontres. Mais ce choc pourrait ne pas avoir lieu car le club de Kindu, dans la province de Maniema, a annoncé, depuis le 15 avril, son retrait des play-offs. Le club dénonce une décision « injuste » de la Linafoot de limiter les lieux de la compétition à Kinshasa et Lubumbashi.

Dans un communiqué, la direction du club tuteuré par le général Amisi Tango Four exprime sa « plus grande consternation » face à une mesure qu'elle juge désavantageuse, tant sur le plan sportif que psychologique. « Imposer à notre équipe de disputer l'ensemble de ses rencontres dans des environnements qui ne sont pas les nôtres nous désavantage considérablement », indique le communiqué relayé par la presse locale.

D'après Maniema Union, cette centralisation du championnat place ses joueurs dans des conditions jugées hostiles. « Cette mesure expose nos joueurs à des conditions potentiellement hostiles et les place à la merci de nos adversaires », argue le club, tout en évoquant « une atteinte à l'intégrité de la compétition ». D'autres clubs, notamment Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi et Tanganyika FC de Kalemie, ont eux aussi décrié la décision de la Ligue, qualifiée de « partiale et injuste ».

La Linafoot n'a pas encore officiellement réagi à ces contestations mais l'option adoptée par Maniema Union pourrait compromettre le début des play-offs, déjà mis en mal par un calendrier en retard, des difficultés liées à la situation sécuritaire dans l'Est du pays et le récurrent problème de déplacement des clubs.