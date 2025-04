Maroc: Le pays se prépare au lancement stratégique de la 5G

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique avec le lancement de la 5G prévu pour novembre 2025. Selon des informations révélées par L'Économiste, cette technologie sera d'abord déployée dans les grandes agglomérations, avant une extension progressive à l'ensemble du territoire d'ici 2030. Ce calendrier s'inscrit dans le cadre du plan Digital Morocco 2030, qui vise une couverture de 25 % de la population à fin 2025 et 70 % à l'horizon 2030, notamment en vue de la Coupe du Monde de football.

Les opérateurs télécoms marocains ont moins de six mois pour finaliser la phase de tests, attribuer les fréquences et adapter leurs équipements. Des sites prioritaires ont été identifiés : parcs industriels, universités, centres de recherche, ainsi que les secteurs clés de l'aéronautique, de l'automobile et de l'offshoring.

L'arrivée de la 5G transformera profondément des secteurs comme les transports intelligents, l'industrie 4.0, la domotique, l'agriculture connectée et les services publics digitalisés. Elle permettra également une meilleure retransmission des événements sportifs internationaux et une accélération de l'accès au très haut débit.

Un accord stratégique signé entre Maroc Telecom (IAM) et Wana Corporate (Inwi), fin mars 2025, vient renforcer cette dynamique. Ce partenariat prévoit la création de deux coentreprises : Tower Co, dédiée au déploiement de 2.000 nouvelles tours 5G d'ici 2028 (et 6.000 d'ici 2033), et FiberCo, chargée de l'extension de la fibre optique à domicile.