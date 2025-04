Congo-Kinshasa: Snél - Des équipements de modernisation du réseau de distribution électrique de Kinshasa

Dans le cadre de la modernisation de son réseau et la lutte contre les délestages et autres coupures de l'électricité à Kinshasa, la Société nationale d'électricité (Snél) vient de se doter des équipements neufs.

Fidèle à son engagement en faveur d'une gouvernance axée sur la planification et la redevabilité, tel que souligné dans son discours de fin d'année, le directeur général de la Snél SA, Fabrice Lusinde, vient de franchir une nouvelle étape dans le programme de modernisation du réseau de distribution électrique de Kinshasa. Dans un contexte marqué par la vétusté des infrastructures, les raccordements frauduleux et les délestages récurrents, la Snél SA redouble d'efforts pour améliorer la fiabilité et la sécurité de la desserte en électricité.

À cet effet, l'entreprise vient de réceptionner une série de nouveaux matériels et équipements techniques destinés à renforcer la capacité et la résilience du réseau électrique de la capitale. Parmi les acquisitions notables figurent : un groupe électrogène de 1000 KVA et des UPS récupérés dans les anciens sites présidentiels par la société Sogeac ; 59 transformateurs, dont 20 unités de 20/0,4 KV - 630 KVA, 20 unités de 6,6/0,4 KV - 630 KVA; une unité de 30/20 KV - 15 MVA; une unité de 30/6,6 kV - 15 MVA; 15 transformateurs de courant (TI) de 30 kV; 2 TI de neutre ; 5 armoires de redresseurs.

Ces équipements, acquis sur fonds propres, témoignent de la volonté affirmée de la direction générale de la Snél SA de faire face aux défis structurels du réseau national, malgré une conjoncture économique difficile. Ils permettront le remplacement progressif des infrastructures obsolètes et la sécurisation de l'approvisionnement en électricité dans plusieurs zones critiques de Kinshasa.

Dans le cadre logistique de cette opération, le directeur général, Fabrice Lusinde, a sollicité la mise à disposition en urgence de deux emplacements d'entreposage au sein du MCL, afin d'assurer une gestion efficace et sécurisée de ces matériels.

En inscrivant l'année 2025 sous le sceau de la rigueur, de la planification stratégique et de la redevabilité, la Snél réaffirme sa mission de service public et sa volonté d'offrir à la population un réseau électrique moderne, fiable et durable. Cette nouvelle acquisition constitue une preuve tangible de la transformation en cours au sein de l'entreprise.