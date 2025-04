Congo-Kinshasa: Semaine de la science et des technologies - La douzième édition se déroule dans des écoles de Kinshasa

La douzième édition de la Semaine de la science et des technologies a été officiellement lancée le 21 avril, à Kinshasa, sur le thème « Imagine demain». Elle est organisée par le ministère de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), en partenariat avec l'association à but non lucratif Investing in people.

« Depuis 2014, cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour faire vivre la science au coeur de notre société. Elle est une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. L'espoir que nos enfants, nos jeunes filles et garçons trouvent dans les sciences des raisons de rêver et des outils pour bâtir un avenir meilleur », a indiqué la ministre d'Etat, ministre de l'EDU-NC, Raïssa Malu.

Le thème de cette 12e édition, « Imagine demain : science et société », invite à réfléchir collectivement aux liens entre savoirs scientifiques et enjeux sociaux, à l'heure où le pays, le continent et le monde sont confrontés à des défis majeurs, mais aussi porteurs d'opportunités, a relevé la ministre d'Etat.

« En lien avec l'Exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de participer pleinement à la dynamique mondiale de transformation portée par la science. Car, nous croyons que la science ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée, vulgarisée, vécue dans toutes nos écoles, dans toutes nos communautés.

C'est pourquoi cette année, la Semaine de la science et des technologies adopte une formule hybride : d'une part, des animations scientifiques décentralisées sont organisées durant tout le mois d'avril dans les provinces, grâce à l'implication remarquable du Réseau des catalyseurs ; d'autre part, une semaine d'activités principales à Kinshasa débute ce 21 avril avec des animations scolaires, des conférences, des expositions et une cérémonie de clôture prévue le 24 », a poursuivi Raïssa Malu.

« Nous voulons que chaque enfant, chaque élève, chaque enseignant en RDC puisse dire : "La science est aussi pour moi". Nous voulons que les jeunes filles voient dans les sciences un espace légitime pour leur créativité, leur ambition et leur voix. Nous voulons que les savoirs africains dialoguent avec les innovations contemporaines, dans un esprit d'ouverture et de responsabilité collective», a ajouté la ministre d'Etat, ministre de l'EDU-NC. Elle a salué différents partenaires qui apportent leur soutien à la Semaine de la Science et des technologies, émettant le voeu que cette édition soit une fête de l'intelligence et du partage.

La directrice de la Semaine de la science et des technologies, Dora Muanda Kembadio, a conduit des animations scientifiques à l'ouverture de cette session au siège d'Investing People, autour de vingt-cinq ateliers différents et inédits, en lien avec le thème. Des activités axées sur l'Intelligence artificielle, la densité de l'eau, l'écologie, la protection du patrimoine, les énergies vertes, l'enseignement du futur (avec des casques des réalités virtuelles, etc.).

Cette année, la Semaine de la science et des technologies sera itinérante et se déroulera dans quelques écoles de la capitale où se tiendront des ateliers au sujet des domaines de la science, avec la participation des jeunes passionnés. Pendant trois jours, ceux-ci prendront part à des animations scientifiques vues comme « les déclics qui inspirent demain» .

Inédit, le déplacement de la science vers des écoles

Selon Dora Muanda Kembadio, différents formateurs seront déployés à travers les provinces éducationnelles à Kinshasa durant la session. « C'est la science qui se déplace vers trente écoles sélectionnées. Ce que nous faisons est important, nous sommes en train de former des jeunes qui sont dans des filières scientifiques à la médiation scientifique qui est l'art de transformer un contenu scientifique pour le rendre accessible à n'importe quel public.

C'est un maillon très important dans la qualité de l'enseignement, dans la transmission et même la construction des savoirs avec les élèves » , a-t-elle dit. Car, il ne s'agit pas d'être seulement expert dans une matière, mais de trouver des techniques pour rendre une matière compliquée ou difficile accessible, amusante pour n'importe quel public, surtout dans les écoles.

« Nous entraînons nos jeunes à la médiation scientifique, un maillon essentiel pour apprendre à vulgariser, pour que nos jeunes à l'école puissent apprendre en s'amusant, et c'est notre bataille à la Semaine de la Science et des technologies » , a signifé la directrice de la Semaine de la science et des technologies.

Elle n'a pas manqué de remercier vivement des volontaires pour leur participation avec engagement et énergie en prenant activement part à cette souzième édition de la Semaine de la science et des technologies qui se déroule sous une nouvelle formule, la science se déplace dans les écoles pour faire participer les élèves à des activités scientifiques.